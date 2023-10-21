Dileğim kabrinde rahatça uyu

Cumhuriyet hala yaşıyor paşam

Yılmadan yolundan yürür sağ duyu

Bütün engelleri aşıyor paşam

Aynı fikirlerle aynı yönlerde

Gerilerde değil daim önlerde

Yirmi dokuz ekim diğer günlerde

Dünya gıpta edip şaşıyor paşam

Vatan senin bize bir emanetin

Yüz yaşına geldi cumhuriyetin

En büyük bayramı o gün milletin

Anıt kabir dolup taşıyor paşam

Uçaklar gösteri ta gök yüzünde

Sevinç göz yaşı var halkın gözünde

Sevenlerin yaşıyorsun özünde

Al bayrak elinde koşuyor paşam

Güçlü devletlere boyun eğmedi

Bayrağıma namert eli değmedi

Zalim olanları asla övmedi

Milletin gururla şişiyor paşam

Genci ihtiyarı verdik el ele

Bayram ediyorlar hep güle güle

Âşık İdris derki gel de gör hele

İzinden yürüyen coşuyor paşam