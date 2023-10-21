Dileğim kabrinde rahatça uyu
Cumhuriyet hala yaşıyor paşam
Yılmadan yolundan yürür sağ duyu
Bütün engelleri aşıyor paşam
Aynı fikirlerle aynı yönlerde
Gerilerde değil daim önlerde
Yirmi dokuz ekim diğer günlerde
Dünya gıpta edip şaşıyor paşam
Vatan senin bize bir emanetin
Yüz yaşına geldi cumhuriyetin
En büyük bayramı o gün milletin
Anıt kabir dolup taşıyor paşam
Uçaklar gösteri ta gök yüzünde
Sevinç göz yaşı var halkın gözünde
Sevenlerin yaşıyorsun özünde
Al bayrak elinde koşuyor paşam
Güçlü devletlere boyun eğmedi
Bayrağıma namert eli değmedi
Zalim olanları asla övmedi
Milletin gururla şişiyor paşam
Genci ihtiyarı verdik el ele
Bayram ediyorlar hep güle güle
Âşık İdris derki gel de gör hele
İzinden yürüyen coşuyor paşam