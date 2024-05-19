Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı ziyaret etti.

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Kozan’dan Arslan’a Ziyaret (2)

Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek tarafından gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Kazım Arslan’a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kozan’dan Arslan’a Ziyaret (3)

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arslan, “Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Muhabir: Hakan Demirbaş