Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Belediyesi personelinden istenilen feragat ile ilgili açıklamada bulundu.

MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Belediye personelinden istenilen feragatin partimizin hiç bir birimiyle alakası yoktur” diyerek açıklama yaptı.

Irgatoğlu, “Günlerdir kamuoyunu meşgul eden belediye çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi konusunda ilk gün Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Belediye Meclisi Grubumuzun gerekli açıklamayı yapmış olmasına rağmen halk arasında bilgi kirliliği devam etmektedir. Yozgat Belediye personelinden istenilen feragatin partimizin hiç bir birimiyle alakası yoktur ve bu feragatin istenmesinin teklifi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilmemiştir. Kaldı ki böyle bir konu Belediye Meclisine gelmemiştir. Belediye çalışanlarının yönetimi, atanması, yeniden görevlendirilmesi ve ücretleri gibi konular tamamen belediye başkanlık makamının yetkisindedir. Bu yetki belediye meclislerinde değildir. Halk arasında bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde söylenen MHP grubu tarafından böyle bir uygulamanın işleme alındığı kesinlikle doğru değildir. Bu vesileyle bu gibi konularda tekrar bir sıkıntı yaşamamak adına belediye meclis toplantılarının sosyal medya üzerinden canlı yayınlanması talebimizi yeniliyoruz” dedi.