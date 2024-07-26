Akşam namazının ardından Bilal Şahin Cami'nde düzenlenen programa Yozgat halkı ailecek katılım sağladı. Öğrenciler tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftülüğü ilahi korosunun seslendirdiği ilahiler dinlendi.

Ardından İl Müftüsü Ali Gülden Gazze ve Kudüs'ün sadece Filistinlilerin bir meselesi olmadığını, müminler için iman ve izzet, insanlık için ahlak ve vicdan meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bizler dün olduğu gibi bugün de hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmaya, zalimin ise karşısında durmaya devam edeceğiz. Mazlumlara umut olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız yanında vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir özveri ve hassasiyetle çalışmaktadır. Rabbimiz Etrafını mübarek kıldığı Mescidi Aksa’yı zalimlerden arındırsın, Filistinli kardeşlerimizin tamamen özgürlüklerine kavuşmalarını nasip eylesin. Tüm coğrafyayı barış ve huzura kavuşturup, öz vatanlarında garip kalan mazlum kardeşlerimize kurtuluşlar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Müftü Ali Gülden’in Filistinliler ve tüm şehitler için yaptığı duanın ardından program, İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliyesi Sosyal Tesislerinde “Filistin ve Kudüs” temalı sinevizyonun izlenmesinin ardından hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin’in ve STK temsilciliklerinin ikramlarıyla sona erdi.