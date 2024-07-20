Vehbi Akşit’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Vehbi Akşit kimdir? İşte detaylar…

VEHBİ AKŞİT KİMDİR?

Adapazarı İmam Hatip Lisesi 1986 mezunlarından Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sakarya'nın gururu, Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nin 1986 mezunlarından olan ve son olarak Çekmeköy Müftüsü olarak görev yapan Vehbi Akşit hoca, dün geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Hocamız, kısa bir süre önce hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardan dönmüştü.

Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Vehbi Akşit, dini ilimlerdeki derin bilgisi ve hizmet aşkıyla tanınan bir din adamıydı. Çekmeköy Müftüsü olarak görev yaparken, birçok hayırlı projeye imza atan Akşit, çevresinde sevgi ve saygıyla anılıyordu. Sakarya'da başlayan eğitim hayatını, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdü ve son olarak Çekmeköy'de müftülük görevini üstlendi.

VEHBİ AKŞİT NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Çekmeköy İlçe Müftüsü Vehbi Akşit (56) hayatını kaybetti. Akşit'in cenaze namazı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi (bugün) Çekmeköy Taşdelen Merkez Camii'nde (Hacı Yusuf Cebir Camii) kılınacak ve ardından cenazesi Kocaeli Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedilecek. 28 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çekmeköy Müftülüğü görevini üstlenen Akşit, evli ve iki çocuk babasıydı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit’in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Erbaş mesajında, "Diyanet hizmetlerindeki başarılı çalışmalarıyla tanınan ve en verimli döneminde aramızdan ayrılan İstanbul Çekmeköy müftümüz Vehbi Akşit’in mekânı cennet, derecesi yüksek olsun. Rabbim, ailesine sabır versin." ifadelerini kullandı.