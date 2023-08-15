Kimde ne kadarsın az ya da çok mu?
Her insanda biraz var mısın dünya
Terazin kantarın adil mi hak mı?
Ona geniş bana dar mısın dünya?
İkametin nere adresin kimde?
Bir hastaya ilaç mısın hekimde?
Kimine sımsıcak eylül ekimde
Garibe kara kış kar mısın dünya?
Paralıya yağ çekersin görünce
Kimisine sevgilisin gönlünce
Nasıl fark edilmez gündüzle gece?
Yoksa iki gözü kör müsün dünya?
Sende serbest sahtekarın ipi yok
Bilmez misin yalakanın tipi yok?
Şeref namus onur zaten topu yok
Mertçe evet doğru der misin dünya?
Silikleşmiş rengi yapı bozulmuş
Mesleğine dalkavukluk yazılmış
Sayende kimlere kuyu kazılmış
İhanette bire bir misin dünya?
Çevir de yönünü bir bak bu yana
Kapın açık vurguncuya soyana
Sırtını dönersin dürüst insana
Aşık İdris görmez sır mısın dünya?