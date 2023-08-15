Kimde ne kadarsın az ya da çok mu?

Her insanda biraz var mısın dünya

Terazin kantarın adil mi hak mı?

Ona geniş bana dar mısın dünya?

İkametin nere adresin kimde?

Bir hastaya ilaç mısın hekimde?

Kimine sımsıcak eylül ekimde

Garibe kara kış kar mısın dünya?

Paralıya yağ çekersin görünce

Kimisine sevgilisin gönlünce

Nasıl fark edilmez gündüzle gece?

Yoksa iki gözü kör müsün dünya?

Sende serbest sahtekarın ipi yok

Bilmez misin yalakanın tipi yok?

Şeref namus onur zaten topu yok

Mertçe evet doğru der misin dünya?

Silikleşmiş rengi yapı bozulmuş

Mesleğine dalkavukluk yazılmış

Sayende kimlere kuyu kazılmış

İhanette bire bir misin dünya?

Çevir de yönünü bir bak bu yana

Kapın açık vurguncuya soyana

Sırtını dönersin dürüst insana

Aşık İdris görmez sır mısın dünya?