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Olaylar hızla arttı: Sarıkaya'dan uyarı geldi!

Olaylar hızla arttı: Sarıkaya'dan uyarı geldi!
Gizem Yozgat’ın yanı başında ortaya çıktı!

Gizem Yozgat’ın yanı başında ortaya çıktı!
Yozgat Şehir Hastanesinden kusursuz hizmet!

Yozgat Şehir Hastanesinden kusursuz hizmet!
Yozgat Valiliği'nden vatandaşlara çağrı!

Yozgat Valiliği'nden vatandaşlara çağrı!
Bozok Üniversitesinden Yozgat okullarına bağış!

Bozok Üniversitesinden Yozgat okullarına bağış!
Ülkü Ocakları Yozgat İl ve İlçe Başkanları Akdağmadeni'nde buluştu

Ülkü Ocakları Yozgat İl ve İlçe Başkanları Akdağmadeni'nde buluştu
Dev zam geliyor... Yozgat, Sivas, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Tokat karalar bağlayacak!

Dev zam geliyor... Yozgat, Sivas, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Tokat karalar bağlayacak!
Vali Özkan personelle bayramlaştı

Vali Özkan personelle bayramlaştı
Bedelli askerlik ücretine zam... MSB'den son dakika açıklaması!

Bedelli askerlik ücretine zam... MSB'den son dakika açıklaması!
Yenifakılı’ya yeni tasarı!

Yenifakılı’ya yeni tasarı!
Bozok Üniversitesi'nde Kurban Bayramı coşkusu!

Bozok Üniversitesi'nde Kurban Bayramı coşkusu!
Tümgeneral‘den Yozgat Valisine ziyaret!

Tümgeneral‘den Yozgat Valisine ziyaret!
AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı'ndan kampanya!

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı'ndan kampanya!
Kampanya başarıyla tamamlandı: 146 Bin 683 kurban!

Kampanya başarıyla tamamlandı: 146 Bin 683 kurban!
Yozgat'ta jandarmadan sürpriz denetim: Habersiz yakalandılar!

Yozgat'ta jandarmadan sürpriz denetim: Habersiz yakalandılar!
Bozok Üniversitesi tarafından projeler bir bir hayata geçiyor

Bozok Üniversitesi tarafından projeler bir bir hayata geçiyor

Kurban Bayramında Yozgat'ta yüzde 17 azaldı!

Kurban Bayramında Yozgat'ta yüzde 17 azaldı!

19 bin 898 kişi... Yozgat ziyaretçi akınına uğradı!

19 bin 898 kişi... Yozgat ziyaretçi akınına uğradı!

Bomba iddia... Avrupa devi Yozgatlıyı istiyor!

Bomba iddia... Avrupa devi Yozgatlıyı istiyor!

5 yıl önce Çekerek'e yapıldı: Akın akın görmek için geliyorlar!

5 yıl önce Çekerek'e yapıldı: Akın akın görmek için geliyorlar!

Yozgat Belediyesince yapılan çalışmalara tam not!

Yozgat Belediyesince yapılan çalışmalara tam not!

199 yıllık tarih Yozgat'ta yeniden ayakta!

199 yıllık tarih Yozgat'ta yeniden ayakta!

Yozgat'tan Tunceli’ye atandı

Yozgat'tan Tunceli’ye atandı

Yozgat yarına zamla uyanacak!

Yozgat yarına zamla uyanacak!

Milli Emlak’tan 18 bin liraya arsa alma fırsatı!

Milli Emlak’tan 18 bin liraya arsa alma fırsatı!

Yozgat, Çorum, Çankırı, Sivas, Kastamonu, Erzincan, Tokat ve Erzurum'a acil uyarı yapıldı!

Yozgat, Çorum, Çankırı, Sivas, Kastamonu, Erzincan, Tokat ve Erzurum'a acil uyarı yapıldı!

TÜİK sözleşmeli personel alacak!

TÜİK sözleşmeli personel alacak!

62 bin kişi faydalandı... Yozgat indirimi sevdi!

62 bin kişi faydalandı... Yozgat indirimi sevdi!

Yozgatlılara uyarı geldi: Hayati önem taşıyor!

Yozgatlılara uyarı geldi: Hayati önem taşıyor!

Yozgat ve Türkiye genelinde yapılacakları konuştular!

Yozgat ve Türkiye genelinde yapılacakları konuştular!

Bu yıl 7'ncisi Yozgat’ta düzenlendi!

Bu yıl 7'ncisi Yozgat’ta düzenlendi!

Yozgat'ta o kişiler vergiden muaf tutulacak!

Yozgat'ta o kişiler vergiden muaf tutulacak!

Araç sahipleri için... Yeni zamlar yolda

Araç sahipleri için... Yeni zamlar yolda

CHP Yozgat'ta tarımı masaya yatırdı!

CHP Yozgat'ta tarımı masaya yatırdı!

Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Tokat’ta fırsat… Bedavadan biraz daha pahalı!

Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Tokat’ta fırsat… Bedavadan biraz daha pahalı!

Yozgat'ta yaşanan gaz sızıntısının nedeni belirlendi

Yozgat'ta yaşanan gaz sızıntısının nedeni belirlendi

Yarın hareket edecek… Yozgat’tan geçecek! Fırsatı kaçırmayın

Yarın hareket edecek… Yozgat’tan geçecek! Fırsatı kaçırmayın

Camları, pencereleri açın... Vatandaşlardan ihbar yağdı: Yozgat'ta ekipler 8 saat boyunca çalışacak!

Camları, pencereleri açın... Vatandaşlardan ihbar yağdı: Yozgat'ta ekipler 8 saat boyunca çalışacak!

35 yıldır biriktiriyor… Yozgat’ta bu mesleği yapan yok!

35 yıldır biriktiriyor… Yozgat’ta bu mesleği yapan yok!

Yozgat jandarmasından denetim!

Yozgat jandarmasından denetim!

Milliler sahada, Akdağmadeni meydanda!

Milliler sahada, Akdağmadeni meydanda!

Yozgat, Ankara ve Kırıkkale'de yoğunluk arttı!

Yozgat, Ankara ve Kırıkkale'de yoğunluk arttı!

AK Parti teşkilatları Yozgat’ı turladı: Sıkıntıları dinledi!

AK Parti teşkilatları Yozgat’ı turladı: Sıkıntıları dinledi!

Ateş edip zarar verdi! Yozgat’ta ekipleri ayaklandırdı

Ateş edip zarar verdi! Yozgat’ta ekipleri ayaklandırdı

Koyunlarla koro kurdu: O çalıyor, koyunlar eşlik ediyor!

Koyunlarla koro kurdu: O çalıyor, koyunlar eşlik ediyor!

Ambulans helikopter yaşlı kadın için havalandı!

Ambulans helikopter yaşlı kadın için havalandı!

"e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarma" iddiası asılsız mı?

"e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarma" iddiası asılsız mı?

Görenler şok oldu! Yozgat’ta şehrin ortasında böyle gezdi

Görenler şok oldu! Yozgat’ta şehrin ortasında böyle gezdi

Yozgatlı Profesörden çarpıcı uyarı!

Yozgatlı Profesörden çarpıcı uyarı!

AK Parti Yozgat Milletvekilleri sel ve doludan zarar gören çiftçiyi dinledi!

AK Parti Yozgat Milletvekilleri sel ve doludan zarar gören çiftçiyi dinledi!

İkinci EYT dalgası yolda mı?

İkinci EYT dalgası yolda mı?

Yeni düzenleme Yozgat’a geliyor: Vatandaşlar yıkılacak!

Yeni düzenleme Yozgat’a geliyor: Vatandaşlar yıkılacak!

Vali Özkan'dan vatandaşlara çağrı!

Vali Özkan'dan vatandaşlara çağrı!

1 Temmuz'da Yozgat'ta başlayacak!

1 Temmuz'da Yozgat'ta başlayacak!

Yozgat diken üstünde... Uyarılar art arda geliyor!

Yozgat diken üstünde... Uyarılar art arda geliyor!

Yozgat alarmda! Her yerde tehlike saçıyor...

Yozgat alarmda! Her yerde tehlike saçıyor...

Vakalar artıyor... Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Tokat' ta tedbiri elden bırakmayın!

Vakalar artıyor... Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Tokat' ta tedbiri elden bırakmayın!

Yozgat Valiliği uyardı: Yolun sonunda sevdikleriniz var!

Yozgat Valiliği uyardı: Yolun sonunda sevdikleriniz var!

Yozgat'ta sayıları gittikçe artıyor!

Yozgat'ta sayıları gittikçe artıyor!

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Ülkü Ocakları Yozgat İl ve İlçe Başkanları Akdağmadeni'nde buluştu
19 bin 898 kişi... Yozgat ziyaretçi akınına uğradı!
19 bin 898 kişi... Yozgat ziyaretçi akınına uğradı!