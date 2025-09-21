Yozgat Namaz Vakitleri

Yozgat
21 Eylül 2025

29 Rebiulevvel 1447
Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Âile fertleri, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kalır: Âile fertleri ve malı geri döner, ameli (kendisiyle) kalır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:57

Güneş

06:20

Öğle

12:39

İkindi

16:05

Akşam

18:48

Yatsı

20:06
Yozgat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:57 06:20 12:39 16:05 18:48 20:06
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:58 06:21 12:39 16:04 18:46 20:04
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:59 06:22 12:38 16:03 18:44 20:02
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:00 06:23 12:38 16:02 18:43 20:01
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:38 16:01 18:41 19:59
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:02 06:25 12:37 15:59 18:39 19:57
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:03 06:26 12:37 15:58 18:38 19:56
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:04 06:27 12:37 15:57 18:36 19:54
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:05 06:28 12:36 15:56 18:34 19:52
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:06 06:29 12:36 15:55 18:33 19:50
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:36 15:54 18:31 19:49
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:35 15:53 18:30 19:47
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:35 15:51 18:28 19:45
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:35 15:50 18:26 19:44
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:34 15:49 18:25 19:42
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:34 15:48 18:23 19:41
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:34 15:47 18:22 19:39
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:14 06:37 12:33 15:46 18:20 19:37
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:15 06:38 12:33 15:44 18:18 19:36
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:16 06:39 12:33 15:43 18:17 19:34
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:17 06:40 12:33 15:42 18:15 19:33
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:18 06:41 12:32 15:41 18:14 19:31
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:19 06:42 12:32 15:40 18:12 19:30
