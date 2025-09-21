Yozgat Namaz Vakitleri

- Gündem
|HİCRİ
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|21 Eyl Paz
|29 Rebiulevvel 1447
|04:57
|06:20
|12:39
|16:05
|18:48
|20:06
|22 Eyl Pts
|30 Rebiulevvel 1447
|04:58
|06:21
|12:39
|16:04
|18:46
|20:04
|23 Eyl Sal
|1 Rebiulahir 1447
|04:59
|06:22
|12:38
|16:03
|18:44
|20:02
|24 Eyl Çar
|2 Rebiulahir 1447
|05:00
|06:23
|12:38
|16:02
|18:43
|20:01
|25 Eyl Per
|3 Rebiulahir 1447
|05:01
|06:24
|12:38
|16:01
|18:41
|19:59
|26 Eyl Cum
|4 Rebiulahir 1447
|05:02
|06:25
|12:37
|15:59
|18:39
|19:57
|27 Eyl Cts
|5 Rebiulahir 1447
|05:03
|06:26
|12:37
|15:58
|18:38
|19:56
|28 Eyl Paz
|6 Rebiulahir 1447
|05:04
|06:27
|12:37
|15:57
|18:36
|19:54
|29 Eyl Pts
|7 Rebiulahir 1447
|05:05
|06:28
|12:36
|15:56
|18:34
|19:52
|30 Eyl Sal
|8 Rebiulahir 1447
|05:06
|06:29
|12:36
|15:55
|18:33
|19:50
|1 Eki Çar
|9 Rebiulahir 1447
|05:07
|06:30
|12:36
|15:54
|18:31
|19:49
|2 Eki Per
|10 Rebiulahir 1447
|05:08
|06:31
|12:35
|15:53
|18:30
|19:47
|3 Eki Cum
|11 Rebiulahir 1447
|05:09
|06:32
|12:35
|15:51
|18:28
|19:45
|4 Eki Cts
|12 Rebiulahir 1447
|05:10
|06:33
|12:35
|15:50
|18:26
|19:44
|5 Eki Paz
|13 Rebiulahir 1447
|05:11
|06:34
|12:34
|15:49
|18:25
|19:42
|6 Eki Pts
|14 Rebiulahir 1447
|05:12
|06:35
|12:34
|15:48
|18:23
|19:41
|7 Eki Sal
|15 Rebiulahir 1447
|05:13
|06:36
|12:34
|15:47
|18:22
|19:39
|8 Eki Çar
|16 Rebiulahir 1447
|05:14
|06:37
|12:33
|15:46
|18:20
|19:37
|9 Eki Per
|17 Rebiulahir 1447
|05:15
|06:38
|12:33
|15:44
|18:18
|19:36
|10 Eki Cum
|18 Rebiulahir 1447
|05:16
|06:39
|12:33
|15:43
|18:17
|19:34
|11 Eki Cts
|19 Rebiulahir 1447
|05:17
|06:40
|12:33
|15:42
|18:15
|19:33
|12 Eki Paz
|20 Rebiulahir 1447
|05:18
|06:41
|12:32
|15:41
|18:14
|19:31
|13 Eki Pts
|21 Rebiulahir 1447
|05:19
|06:42
|12:32
|15:40
|18:12
|19:30