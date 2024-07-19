Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:34 05:21 12:52 16:47 20:13 21:53

Akdağmadeni 03:31 05:18 12:48 16:43 20:08 21:47

Aydıncık 03:30 05:19 12:50 16:46 20:12 21:52

Boğazlıyan 03:36 05:21 12:50 16:44 20:09 21:47

Çandır 03:34 05:20 12:49 16:43 20:08 21:47

Çayıralan 03:34 05:20 12:49 16:43 20:08 21:47

Çekerek 03:30 05:18 12:49 16:45 20:11 21:51

Kadışehri 03:29 05:17 12:48 16:44 20:09 21:50

Saraykent 03:32 05:19 12:49 16:44 20:10 21:49

Sarıkaya 03:34 05:20 12:50 16:44 20:10 21:48

Şefaatli 03:35 05:22 12:52 16:47 20:13 21:52

Sorgun 03:32 05:20 12:51 16:46 20:11 21:51

Yenifakılı 03:37 05:22 12:51 16:45 20:10 21:48

Yerköy 03:36 05:23 12:53 16:48 20:14 21:53