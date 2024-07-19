Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:34     05:21     12:52     16:47     20:13     21:53

Akdağmadeni    03:31     05:18     12:48     16:43     20:08     21:47

Aydıncık             03:30     05:19     12:50     16:46     20:12     21:52

Boğazlıyan         03:36     05:21     12:50     16:44     20:09     21:47

Yalçın Orhan kimdir? Yalçın Orhan kimdir?

Çandır                 03:34     05:20     12:49     16:43     20:08     21:47

Çayıralan            03:34     05:20     12:49     16:43     20:08     21:47

Çekerek              03:30     05:18     12:49     16:45     20:11     21:51

Kadışehri            03:29     05:17     12:48     16:44     20:09     21:50

Saraykent           03:32     05:19     12:49     16:44     20:10     21:49

Sarıkaya              03:34     05:20     12:50     16:44     20:10     21:48

Şefaatli                03:35    05:22     12:52     16:47     20:13     21:52

Sorgun                03:32     05:20     12:51     16:46     20:11     21:51

Yenifakılı            03:37     05:22     12:51     16:45     20:10     21:48

Yerköy                03:36     05:23     12:53     16:48     20:14     21:53

Kaynak: Haber Merkezi