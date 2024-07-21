Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:37     05:23     12:52     16:47     20:11     21:50

Akdağmadeni    03:33     05:19     12:48     16:43     20:07     21:45

Aydıncık             03:33     05:20     12:50     16:46     20:10     21:50

Boğazlıyan         03:38     05:23     12:51     16:44     20:08     21:45

Çandır                 03:37     05:22     12:49     16:43     20:07     21:44

Çayıralan            03:36     05:21     12:49     16:43     20:07     21:44

Çekerek              03:32     05:20     12:50     16:45     20:09     21:49

Kadışehri            03:32     05:19     12:48     16:43     20:08     21:47

Saraykent           03:34     05:21     12:49     16:44     20:08     21:47

Sarıkaya              03:36     05:22     12:50     16:44     20:08     21:46

Şefaatli                03:39    05:24     12:52     16:47     20:11     21:49

Sorgun                03:35     05:22     12:51     16:46     20:10     21:49

Yenifakılı            03:39     05:24     12:51     16:45     20:09     21:46

Yerköy                03:39     05:25     12:54     16:48     20:12     21:51

Kaynak: Haber Merkezi