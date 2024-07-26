Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:43 05:27 12:52 16:46 20:07 21:44
Akdağmadeni 03:40 05:23 12:48 16:42 20:03 21:39
Aydıncık 03:40 05:25 12:50 16:45 20:06 21:44
Boğazlıyan 03:45 05:27 12:51 16:43 20:04 21:39
Çandır 03:44 05:26 12:50 16:42 20:03 21:38
Çayıralan 03:43 05:25 12:49 16:42 20:03 21:38
Çekerek 03:39 05:24 12:50 16:44 20:05 21:43
Kadışehri 03:38 05:23 12:48 16:43 20:04 21:41
Saraykent 03:41 05:25 12:50 16:43 20:04 21:40
Sarıkaya 03:43 05:26 12:50 16:43 20:04 21:40
Şefaatli 03:45 05:28 12:53 16:46 20:07 21:43
Sorgun 03:42 05:26 12:51 16:45 20:06 21:42
Yenifakılı 03:46 05:28 12:52 16:44 20:05 21:40
Yerköy 03:46 05:29 12:54 16:47 20:08 21:44