Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:43 05:27 12:52 16:46 20:07 21:44

Akdağmadeni 03:40 05:23 12:48 16:42 20:03 21:39

Aydıncık 03:40 05:25 12:50 16:45 20:06 21:44

Boğazlıyan 03:45 05:27 12:51 16:43 20:04 21:39

Çandır 03:44 05:26 12:50 16:42 20:03 21:38

Çayıralan 03:43 05:25 12:49 16:42 20:03 21:38

Çekerek 03:39 05:24 12:50 16:44 20:05 21:43

Kadışehri 03:38 05:23 12:48 16:43 20:04 21:41

Saraykent 03:41 05:25 12:50 16:43 20:04 21:40

Sarıkaya 03:43 05:26 12:50 16:43 20:04 21:40

Şefaatli 03:45 05:28 12:53 16:46 20:07 21:43

Sorgun 03:42 05:26 12:51 16:45 20:06 21:42

Yenifakılı 03:46 05:28 12:52 16:44 20:05 21:40

Yerköy 03:46 05:29 12:54 16:47 20:08 21:44