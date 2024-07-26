Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:43     05:27     12:52     16:46     20:07     21:44

Akdağmadeni    03:40     05:23     12:48     16:42     20:03     21:39

Aydıncık             03:40     05:25     12:50     16:45     20:06     21:44

Boğazlıyan         03:45     05:27     12:51     16:43     20:04     21:39

Çandır                 03:44     05:26     12:50     16:42     20:03     21:38

Çayıralan            03:43     05:25     12:49     16:42     20:03     21:38

Çekerek              03:39     05:24     12:50     16:44     20:05     21:43

Kadışehri            03:38     05:23     12:48     16:43     20:04     21:41

Saraykent           03:41     05:25     12:50     16:43     20:04     21:40

Sarıkaya              03:43     05:26     12:50     16:43     20:04     21:40

Nimet Özdemir kimdir? Nimet Özdemir kimdir?

Şefaatli                03:45    05:28     12:53     16:46     20:07     21:43

Sorgun                03:42     05:26     12:51     16:45     20:06     21:42

Yenifakılı            03:46     05:28     12:52     16:44     20:05     21:40

Yerköy                03:46     05:29     12:54     16:47     20:08     21:44

Kaynak: Haber Merkezi