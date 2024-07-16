Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:30 05:19 12:52 16:48 20:15 21:56

Akdağmadeni 03:27 05:15 12:48 16:43 20:10 21:51

Aydıncık 03:26 05:16 12:50 16:46 20:14 21:56

Boğazlıyan 03:32 05:19 12:50 16:45 20:11 21:50

Çandır 03:30 05:17 12:49 16:43 20:10 21:49

Çayıralan 03:26 05:16 12:49 16:45 20:13 21:55

Çekerek 03:22 05:13 12:49 16:45 20:14 21:57

Kadışehri 03:25 05:15 12:48 16:44 20:11 21:53

Saraykent 03:28 05:17 12:49 16:44 20:12 21:52

Sarıkaya 03:30 05:18 12:50 16:45 20:12 21:52

Şefaatli 03:32 05:20 12:52 16:47 20:14 21:54

Sorgun 03:29 05:18 12:50 16:46 20:13 21:54

Yenifakılı 03:33 05:20 12:51 16:46 20:12 21:51

Yerköy 03:33 05:21 12:53 16:49 20:16 21:56