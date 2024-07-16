Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:30     05:19     12:52     16:48     20:15     21:56

Akdağmadeni    03:27     05:15     12:48     16:43     20:10     21:51

Aydıncık             03:26     05:16     12:50     16:46     20:14     21:56

Boğazlıyan         03:32     05:19     12:50     16:45     20:11     21:50

Çandır                 03:30     05:17     12:49     16:43     20:10     21:49

Mazhar Bağlı kimdir? Mazhar Bağlı kimdir?

Çayıralan            03:26     05:16     12:49     16:45     20:13     21:55

Çekerek              03:22     05:13     12:49     16:45     20:14     21:57

Kadışehri            03:25     05:15     12:48     16:44     20:11     21:53

Saraykent           03:28     05:17     12:49     16:44     20:12     21:52

Sarıkaya              03:30     05:18     12:50     16:45     20:12     21:52

Şefaatli                03:32    05:20     12:52     16:47     20:14     21:54

Sorgun                03:29     05:18     12:50     16:46     20:13     21:54

Yenifakılı            03:33     05:20     12:51     16:46     20:12     21:51

Yerköy                03:33     05:21     12:53     16:49     20:16     21:56

Kaynak: Haber Merkezi