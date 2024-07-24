Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (10)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:41     05:26     12:52     16:47     20:09     21:47

Akdağmadeni    03:37     05:22     12:48     16:42     20:04     21:41

Aydıncık             03:37     05:23     12:50     16:45     20:08     21:46

Boğazlıyan         03:42     05:26     12:51     16:44     20:06     21:42

Çandır                 03:41     05:24     12:50     16:43     20:05     21:41

Çayıralan            03:40     05:24     12:49     16:42     20:04     21:41

Çekerek              03:36     05:22     12:50     16:44     20:07     21:45

Kadışehri            03:36     05:21     12:48     16:43     20:06     21:44

Saraykent           03:38     05:23     12:50     16:44     20:06     21:43

Sarıkaya              03:40     05:24     12:50     16:44     20:06     21:43

Şefaatli                03:43    05:27     12:53     16:46     20:08     21:45

Ramazan Baygara kimdir? Ramazan Baygara kimdir?

Sorgun                03:39     05:24     12:51     16:45     20:08     21:45

Yenifakılı            03:43     05:26     12:52     16:45     20:07     21:43

Yerköy                03:43     05:27     12:54     16:48     20:10     21:47

Kaynak: Haber Merkezi