Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:41 05:26 12:52 16:47 20:09 21:47
Akdağmadeni 03:37 05:22 12:48 16:42 20:04 21:41
Aydıncık 03:37 05:23 12:50 16:45 20:08 21:46
Boğazlıyan 03:42 05:26 12:51 16:44 20:06 21:42
Çandır 03:41 05:24 12:50 16:43 20:05 21:41
Çayıralan 03:40 05:24 12:49 16:42 20:04 21:41
Çekerek 03:36 05:22 12:50 16:44 20:07 21:45
Kadışehri 03:36 05:21 12:48 16:43 20:06 21:44
Saraykent 03:38 05:23 12:50 16:44 20:06 21:43
Sarıkaya 03:40 05:24 12:50 16:44 20:06 21:43
Şefaatli 03:43 05:27 12:53 16:46 20:08 21:45
Sorgun 03:39 05:24 12:51 16:45 20:08 21:45
Yenifakılı 03:43 05:26 12:52 16:45 20:07 21:43
Yerköy 03:43 05:27 12:54 16:48 20:10 21:47