Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:31     05:20     12:52     16:48     20:14     21:55

Akdağmadeni    03:28     05:16     12:48     16:43     20:09     21:50

Veli Tahir Erdoğan kimdir? Veli Tahir Erdoğan kimdir?

Aydıncık             03:27     05:17     12:50     16:46     20:13     21:55

Boğazlıyan         03:33     05:20     12:50     16:45     20:11     21:49

Çandır                 03:32     05:19     12:49     16:44     20:10     21:49

Çayıralan            03:31     05:18     12:49     16:43     20:09     21:48

Çekerek              03:27     05:16     12:49     16:45     20:12     21:54

Kadışehri            03:26     05:15     12:48     16:44     20:11     21:52

Saraykent           03:29     05:17     12:49     16:44     20:11     21:51

Sarıkaya              03:31     05:18     12:50     16:45     20:11     21:51

Şefaatli                03:34    05:21     12:52     16:47     20:14     21:53

Sorgun                03:30     05:18     12:51     16:46     20:13     21:53

Yenifakılı            03:34     05:21     12:51     16:46     20:12     21:51

Yerköy                03:34     05:22     12:53     16:49     20:15     21:55

Kaynak: Haber Merkezi