Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:31 05:20 12:52 16:48 20:14 21:55

Akdağmadeni 03:28 05:16 12:48 16:43 20:09 21:50

Aydıncık 03:27 05:17 12:50 16:46 20:13 21:55

Boğazlıyan 03:33 05:20 12:50 16:45 20:11 21:49

Çandır 03:32 05:19 12:49 16:44 20:10 21:49

Çayıralan 03:31 05:18 12:49 16:43 20:09 21:48

Çekerek 03:27 05:16 12:49 16:45 20:12 21:54

Kadışehri 03:26 05:15 12:48 16:44 20:11 21:52

Saraykent 03:29 05:17 12:49 16:44 20:11 21:51

Sarıkaya 03:31 05:18 12:50 16:45 20:11 21:51

Şefaatli 03:34 05:21 12:52 16:47 20:14 21:53

Sorgun 03:30 05:18 12:51 16:46 20:13 21:53

Yenifakılı 03:34 05:21 12:51 16:46 20:12 21:51

Yerköy 03:34 05:22 12:53 16:49 20:15 21:55