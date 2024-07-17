Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:31 05:20 12:52 16:48 20:14 21:55
Akdağmadeni 03:28 05:16 12:48 16:43 20:09 21:50
Aydıncık 03:27 05:17 12:50 16:46 20:13 21:55
Boğazlıyan 03:33 05:20 12:50 16:45 20:11 21:49
Çandır 03:32 05:19 12:49 16:44 20:10 21:49
Çayıralan 03:31 05:18 12:49 16:43 20:09 21:48
Çekerek 03:27 05:16 12:49 16:45 20:12 21:54
Kadışehri 03:26 05:15 12:48 16:44 20:11 21:52
Saraykent 03:29 05:17 12:49 16:44 20:11 21:51
Sarıkaya 03:31 05:18 12:50 16:45 20:11 21:51
Şefaatli 03:34 05:21 12:52 16:47 20:14 21:53
Sorgun 03:30 05:18 12:51 16:46 20:13 21:53
Yenifakılı 03:34 05:21 12:51 16:46 20:12 21:51
Yerköy 03:34 05:22 12:53 16:49 20:15 21:55