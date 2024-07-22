Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:38 05:24 12:52 16:47 20:11 21:49

Akdağmadeni 03:34 05:20 12:48 16:42 20:06 21:44

Aydıncık 03:34 05:21 12:50 16:46 20:10 21:49

Boğazlıyan 03:40 05:24 12:51 16:44 20:07 21:44

Çandır 03:38 05:23 12:49 16:43 20:06 21:43

Çayıralan 03:37 05:22 12:49 16:43 20:06 21:43

Çekerek 03:34 05:20 12:50 16:45 20:09 21:48

Kadışehri 03:33 05:19 12:48 16:43 20:07 21:46

Saraykent 03:36 05:21 12:49 16:44 20:08 21:46

Sarıkaya 03:37 05:23 12:50 16:44 20:08 21:45

Şefaatli 03:40 05:25 12:53 16:47 20:10 21:48

Sorgun 03:36 05:22 12:51 16:45 20:09 21:48

Yenifakılı 03:41 05:25 12:52 16:45 20:08 21:45

Yerköy 03:40 05:26 12:54 16:48 20:12 21:49