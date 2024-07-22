Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:38     05:24     12:52     16:47     20:11     21:49

Celal Şengör kimdir? Yaptığı dikkat çeken açıklamalar nedir? Celal Şengör kimdir? Yaptığı dikkat çeken açıklamalar nedir?

Akdağmadeni    03:34     05:20     12:48     16:42     20:06     21:44

Aydıncık             03:34     05:21     12:50     16:46     20:10     21:49

Boğazlıyan         03:40     05:24     12:51     16:44     20:07     21:44

Çandır                 03:38     05:23     12:49     16:43     20:06     21:43

Çayıralan            03:37     05:22     12:49     16:43     20:06     21:43

Çekerek              03:34     05:20     12:50     16:45     20:09     21:48

Kadışehri            03:33     05:19     12:48     16:43     20:07     21:46

Saraykent           03:36     05:21     12:49     16:44     20:08     21:46

Sarıkaya              03:37     05:23     12:50     16:44     20:08     21:45

Şefaatli                03:40    05:25     12:53     16:47     20:10     21:48

Sorgun                03:36     05:22     12:51     16:45     20:09     21:48

Yenifakılı            03:41     05:25     12:52     16:45     20:08     21:45

Yerköy                03:40     05:26     12:54     16:48     20:12     21:49

Kaynak: Haber Merkezi