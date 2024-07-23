Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Samsun’da kuraklık: Kürtün Çayı artık akmıyor Samsun’da kuraklık: Kürtün Çayı artık akmıyor

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:39     05:25     12:52     16:47     20:10     21:48

Akdağmadeni    03:36     05:21     12:48     16:42     20:05     21:43

Aydıncık             03:35     05:22     12:50     16:45     20:09     21:48

Boğazlıyan         03:41     05:25     12:51     16:44     20:07     21:43

Çandır                 03:40     05:23     12:50     16:43     20:06     21:42

Çayıralan            03:39     05:23     12:49     16:43     20:05     21:42

Çekerek              03:35     05:21     12:50     16:45     20:08     21:47

Kadışehri            03:34     05:20     12:48     16:43     20:06     21:45

Saraykent           03:37     05:22     12:50     16:44     20:07     21:44

Sarıkaya              03:39     05:23     12:50     16:44     20:07     21:44

Şefaatli                03:41    05:26     12:53     16:46     20:09     21:46

Sorgun                03:38     05:23     12:51     16:45     20:08     21:46

Yenifakılı            03:42     05:26     12:52     16:45     20:08     21:44

Yerköy                03:42     05:27     12:54     16:48     20:11     21:48

Kaynak: Haber Merkezi