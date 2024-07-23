Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:39 05:25 12:52 16:47 20:10 21:48

Akdağmadeni 03:36 05:21 12:48 16:42 20:05 21:43

Aydıncık 03:35 05:22 12:50 16:45 20:09 21:48

Boğazlıyan 03:41 05:25 12:51 16:44 20:07 21:43

Çandır 03:40 05:23 12:50 16:43 20:06 21:42

Çayıralan 03:39 05:23 12:49 16:43 20:05 21:42

Çekerek 03:35 05:21 12:50 16:45 20:08 21:47

Kadışehri 03:34 05:20 12:48 16:43 20:06 21:45

Saraykent 03:37 05:22 12:50 16:44 20:07 21:44

Sarıkaya 03:39 05:23 12:50 16:44 20:07 21:44

Şefaatli 03:41 05:26 12:53 16:46 20:09 21:46

Sorgun 03:38 05:23 12:51 16:45 20:08 21:46

Yenifakılı 03:42 05:26 12:52 16:45 20:08 21:44

Yerköy 03:42 05:27 12:54 16:48 20:11 21:48