Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Vali'den Yozgat Bozok Evi’ne ziyaret! Vali'den Yozgat Bozok Evi’ne ziyaret!

Yozgat                  03:42     05:27     12:52     16:46     20:08     21:45

Akdağmadeni    03:39     05:23     12:48     16:42     20:04     21:40

Aydıncık             03:38     05:24     12:50     16:45     20:07     21:45

Boğazlıyan         03:44     05:26     12:51     16:44     20:05     21:40

Çandır                 03:42     05:25     12:50     16:43     20:04     21:40

Çayıralan            03:41     05:24     12:49     16:42     20:04     21:39

Çekerek              03:38     05:23     12:50     16:44     20:06     21:44

Kadışehri            03:37     05:22     12:48     16:43     20:05     21:42

Saraykent           03:40     05:24     12:50     16:43     20:05     21:42

Sarıkaya              03:41     05:25     12:50     16:44     20:05     21:41

Şefaatli                03:44    05:28     12:53     16:46     20:08     21:44

Sorgun                03:40     05:25     12:51     16:45     20:07     21:44

Yenifakılı            03:44     05:27     12:52     16:45     20:06     21:41

Yerköy                03:44     05:28     12:54     16:47     20:09     21:46

Kaynak: Haber Merkezi