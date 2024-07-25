Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 03:42 05:27 12:52 16:46 20:08 21:45

Akdağmadeni 03:39 05:23 12:48 16:42 20:04 21:40

Aydıncık 03:38 05:24 12:50 16:45 20:07 21:45

Boğazlıyan 03:44 05:26 12:51 16:44 20:05 21:40

Çandır 03:42 05:25 12:50 16:43 20:04 21:40

Çayıralan 03:41 05:24 12:49 16:42 20:04 21:39

Çekerek 03:38 05:23 12:50 16:44 20:06 21:44

Kadışehri 03:37 05:22 12:48 16:43 20:05 21:42

Saraykent 03:40 05:24 12:50 16:43 20:05 21:42

Sarıkaya 03:41 05:25 12:50 16:44 20:05 21:41

Şefaatli 03:44 05:28 12:53 16:46 20:08 21:44

Sorgun 03:40 05:25 12:51 16:45 20:07 21:44

Yenifakılı 03:44 05:27 12:52 16:45 20:06 21:41

Yerköy 03:44 05:28 12:54 16:47 20:09 21:46