Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

yozgat cami (10)

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  03:27     05:17     12:52     16:48     20:16     21:59

Akdağmadeni    03:23     05:13     12:47     16:43     20:12     21:53

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Aydıncık             03:23     05:14     12:50     16:46     20:15     21:59

Boğazlıyan         03:29     05:17     12:50     16:45     20:13     21:53

Çandır                 03:27     05:16     12:49     16:44     20:12     21:52

Çayıralan            03:26     05:15     12:48     16:43     20:12     21:52

Çekerek              03:22     05:13     12:49     16:45     20:14     21:57

Kadışehri            03:21     05:12     12:48     16:44     20:13     21:56

Saraykent           03:25     05:14     12:49     16:45     20:13     21:55

Sarıkaya              03:26     05:15     12:49     16:45     20:13     21:54

Şefaatli                03:29    05:18     12:52     16:47     20:16     21:57

Sorgun                03:25     05:15     12:50     16:46     20:15     21:57

Yenifakılı            03:30     05:18     12:51     16:46     20:14     21:54

Yerköy                03:29     05:19     12:53     16:49     20:17     21:59

Kaynak: Haber Merkezi