Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 03:27 05:17 12:52 16:48 20:16 21:59
Akdağmadeni 03:23 05:13 12:47 16:43 20:12 21:53
Aydıncık 03:23 05:14 12:50 16:46 20:15 21:59
Boğazlıyan 03:29 05:17 12:50 16:45 20:13 21:53
Çandır 03:27 05:16 12:49 16:44 20:12 21:52
Çayıralan 03:26 05:15 12:48 16:43 20:12 21:52
Çekerek 03:22 05:13 12:49 16:45 20:14 21:57
Kadışehri 03:21 05:12 12:48 16:44 20:13 21:56
Saraykent 03:25 05:14 12:49 16:45 20:13 21:55
Sarıkaya 03:26 05:15 12:49 16:45 20:13 21:54
Şefaatli 03:29 05:18 12:52 16:47 20:16 21:57
Sorgun 03:25 05:15 12:50 16:46 20:15 21:57
Yenifakılı 03:30 05:18 12:51 16:46 20:14 21:54
Yerköy 03:29 05:19 12:53 16:49 20:17 21:59