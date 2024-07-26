Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Liginde mücadele edecek olan Yozgat Bozokspor'a başkan adayı olan İş İnsanı Bahadır Yılmaz ve yönetimde yer almak isteyen İş İnsanı Alparslan Akyüz, Sinan Çelik, Rifat Tarikci ve Bekir Sağlamyürek, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yozgat Bozokspor'un yol haritasının çizilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Vali Özkan, "Yozgat Bozokspor, şehrimizin gurur kaynağıdır. Takımımızın başarısı için her zaman gereken desteği sağlayacağız. Amacımız, Yozgat Bozokspor'u daha da ileriye taşımaktır" dedi.

Vali Özkan, başkan adayı Yılmaz ve yönetime başarılar diledi.