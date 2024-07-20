Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün annesi, oyuncu Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Özlem Akınözü'nün vefat haberi, sevenlerini ve ailesini derin üzüntüye boğdu.

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

13 Ekim 1964 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, ilköğretim eğitimini Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Özel Yükseliş Koleji ve Özel Yenişehir Koleji'nde eğitim aldı. Ardından, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2003 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim videoları seslendiren Akınözü, 2004 ve 2005 yıllarında Akademi Medya'da seslendirme hocalığı yaptı. Oyunculuk kariyerinde de başarılı projelere imza atarak adından söz ettirdi.

ÖZLEM AKINÖZÜ'NÜN ROL ALDIĞI DİZİLER

Sensiz Olmuyor (Sema)

Sahte Prenses (Sabahat)

Dicle (Revnak)

Tek Türkiye (Zelal)

Karagül

Zeytin Tepesi

Payitaht Abdülhamit

Deliha 2 (2018)