İl Emniyet Müdürlüğünce trafikte sürücü ve yaya olarak kurallara uyulması gerektiği söylendi.

“Kurallara uymanın önce kendimize, sonra topluma karşı bir sorumluluk olduğunu unutmayalım” diyen Müdürlük tarafından kuralların hayat kurtardığı bildirildi.

Mutlaka bilinmesi gereken trafik kuralları hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce, “Ülkemizde meydana gelen kazalara baktığımızda çoğunluğunun sürücülerin yanlış davranışlarından ve trafik kurallarına uymamalarından kaynaklandığını görüyoruz. Özellikle tatillerde artan seyahatler sırasında kazaların sayısındaki artış daha da çok gözlemlenebiliyor. Bazı temel trafik kurallarına dikkat edilerek oluşabilecek kazalara karşı önlem alabilmek mümkün olabilir. Hatalı sollama, emniyet kemeri takmama, trafik işaretlerine uymama, takip mesafesini korumama, hız ihlali yapma gibi hayati önem taşıyan trafik kurallarının sürücüler ve yayalar tarafından benimsenmiş olması gerekir. Sürücüler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine uyarak kaza risklerini en aza indirebilirler. Sürücülerin özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya ve hemzemin geçitlerine, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, şehir içinde ilerlerken, yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmaları gerekir. Olası kaza riskine karşı sürücülerin belirlenen hız limitleri içerisinde kalmalarının yanı sıra hızlarını görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uygun şekilde belirlemelileri gerekmektedir. Kontrolsüz hız, ani fren yapılması gereken durumlarda trafik kazalarına davetiye çıkarır. Ani frenlerde duramayarak önündeki araca ya da yayaya çarpabilir, şiddetli fren nedeniyle araç içinde yolcuların boyun zedelenmelerine neden olabilirsiniz. Türkiye’de otomobillerin uyması gereken hız sınırı yerleşim yeri içinde 50 km, şehirler arası çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 90 km ve otoyollarda 120 km’dir” şeklinde bilgiler paylaşıldı.

“ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN”

Müdürlükten yapılan açıklamanın devamında, “Alkollü araç kullanmak, dikkatin toplanamaması ve algı gücünün zayıflaması nedeni ile sürücünün kaza yapmasına sebep olabilir. Alkollü sürücü sadece kendi canını ve malını tehlikeye sokmaz, çevresindeki insanlara da zarar verebilir. Alkol almayı düşünen kişiler, gidecekleri yerlere ulaşmak ve bu yerlerden geri dönmek için toplu taşıma araçlarını ya da taksi kullanmayı tercih etmeliler. Kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Tüm sürücüler bu kurala uymakla yükümlüdür, uymadıklarında trafik cezası ile karşılaşmaktadırlar. 2023 yılı itibariyle Türkiye’de alkollü araç sürmenin cezası şu şekildedir: Alkollü araç kullananların ilk yakalanmasında 4 bin 64 lira, alkollü araç kullananların ikinci yakalanmasında 5 bin 96 lira trafik cezası kesilir. Trafik kontrolünde 0.50 promil üzerinde alkol ile araç kullanan sürücülerin ehliyetine el konulur. Geriye doğru beş yıl içinde ilk seferde 6 ay, ikinci seferde 2 yıl, 3 ve daha fazla tekrar eden sürücülerin ehliyetine 5 yıl el konulur” denildi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamanın devamında, şu bilgiler verildi: “Sürücüler, önlerindeki araçları takip ederken güvenli ve gerekli bir mesafeden takip etmek zorundadır. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır. Örneğin; şehir içinde 40 km hızla giden bir araç 20 metre takip mesafesi bırakmalıdır. Bu mesafe şehirlerarası yollarda kilometrenin metre karşılığı olarak hesaplanmalıdır. Örneğin; şehirlerarası yolda 90 km hızla giden bir araç takip mesafesini 90 metre olarak belirlemelidir. Özellikle yağmurlu, buzlu ve karlı yollarda, fren mesafesinin artacağı düşünülerek takip mesafesi de artırılmalıdır. Trafikte yapılan en tehlikeli hareketlerden biri de hatalı sollamalardır. Trafikte çevrenizde onlarca aracın varlığını düşünün. Bu araçların hareket halindeyken aynı anda kontrol edilmesi pek mümkün değildir. Sürüş sırasında sağ, sol, ön ve arka yönlerden gelen araçların kontrolsüz bir şekilde sollanması durumunda kazanın hangi yönden geleceği belli değildir. Önde ilerleyen araç geçilmek istenildiğinde ortamın sollama yapmak için güvenli olduğundan emin olunduktan sonra sollama yapılmalıdır. Aşağıdaki kurallar çerçevesinde sollama yapılmamalıdır: Geçmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde, görüş yetersizliği olan yollarda (dönemeçler, tepe üstleri) yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, kavşak, demiryolu geçitleri, çift yönlü ve birer şeridi bulunan trafiğin kullanıldığı köprü ve tüneller. Önündeki aracı geçecek kişi şunları yapmalıdır: Geçeceği araç sürücüsünü korna ile uyarmalı veya kısa ve uzun huzmeli farlarını ardarda yakmalı, sol dönüş lambası ile işaret vermeli, geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşmeli, geçilen araç, dikiz aynasından görülünceye kadar geçiş şeridinde ilerlemeli, sağ sinyal ile işaret vererek sağ şeride girmekle geçişini tamamlamalıdır. Sadece sürücünün değil araç içinde bulunan herkes emniyet kemerini takmak zorundadır. Emniyet kemeri takmadığınızda en ufak bir kazalarda ciddi yaralanmalarla karşılaşabilirsiniz. Duran aracınıza başka bir araç çarptığında eğer sizde ve aracınızdaki yolcularda emniyet kemeri takılı değilse; ön cam, torpido ve torpidonun bulunduğu ön panel, direksiyon ve diğer aksesuarlar yaralanmalara, kafa travmalarına neden olabilir. Sürücüler ve yayalar trafiği düzenleme ve denetlemeye yetkili üniformalı veya özel işaret taşıyan görevlilerin uyarılarına ve işaretlerine dikkat etmeli, ışıklı ve sesli trafik işaretlerine, trafik levhalarına ve yer işaretlemelerine uymak zorundadır.”

“GEÇİŞ ÖNCELİĞİ KURALLARINA UYUN”

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar söz konusu olduğunda bu araçların geçişlerine öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen emniyet ekiplerince, geçiş önceliği olan araçlar şu şekilde duyuruldu: “Yaralı veya acil hastaların taşınması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar. Organ ve doku nakil araçları. İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları. Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar. Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar. Afet ve acil durum sırasında görevli olan araçlar, hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar.”

İl Emniyet Müdürlüğü, “Yayalar taşıt yolu bitişiğindeki ve yakınındaki yaya yolunda yürümek, taşıt yolunun karşı tarafına; yaya ve okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarından, bunların bulunmadığı yerlerde ise şartlarına uyulmak suretiyle taşıt yolunun yayalara ayrılmış bölümlerinden geçmek, yaya ve okul geçitlerinden geçerken, geçidin sağ bölümünden yürümek gibi kurallara uymak durumundadır. Yayalar yaya geçidi kullanırken trafik ışıklarına dikkat etmeli, araçlar durduktan sonra karşıdan karşıya geçmelidir” dedi.