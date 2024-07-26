Şehit Polis Memuru Abdullah Bozkurt için Bilal Şahin Cami'nde mevlid programı düzenlendi.

Programa Vali Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “2016 yılında şehit olan Polis Memuru Abdullah Bozkurt için Bilal Şahin Cami'nde düzenlenen mevlid programına katılan Valimiz Mehmet Ali Özkan, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır dileyerek, devletimizin tüm kurum ve imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti” denildi.