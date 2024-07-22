Son dönemde sosyal medya platformlarında yayılan video kaset iddialarının ardından Mustafa Sarıgül'ün korunması, ilk kez saklanması ve faaliyetlerini duyurdu. Mustafa Sarıgül, videonun tamamen montajlandığını belirtti ve koruması hakkında önemli açıklamalarda yer aldı. Peki, Mustafa Sarıgül'ün koruması kimdir? İşte tüm detaylar...

VİDEO KASET İDDİALARINA MUSTAFA SARIGÜL'DEN SERT TEPKİ

Gece saatlerinde X platformunda yayılan video kaset ve görüntü iddiaları sonrasında Mustafa Sarıgül, zaman kaybından bir açıklama yaparak videonun montajını yaptığını ifade etmişti. Ayrıca bugün, koruma hakkında açıklamalarda bulunarak yaşananlar detaylandırıldı. Mustafa Sarıgül'ün koruması kimdir? Adı ve görevi belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KORUMASININ KİMLİĞİ VE GÖREVİ

Mustafa Sarıgül'ün korumasının ve görevi hakkında Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuşan koruma, "Görüntüler tamamen montaj. Bu işi kimin yaptığını z. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. 25 yıldır beraber koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız" dedi. Ayrıca Sarıgül, ortaya çıkan verileri kesin bir dille yalanlayarak, "50 yıllık siyasi mevcut birçok engel ve zorluklarla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle ve aşağılık olayla hiç karşılaşmadım" diye konuştu.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN VİDEO KASET HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformlarında yayılan görüntülere ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkımda yayınlanan video montaj, şantaj ve tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişilerinden uzman gerekli inceleme raporlarını dünyada paylaşacağız. Bize ve aileme Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iş dünyasında yer aldı. 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) İstanbul Milletvekili olarak siyasete adım attı. 1999-2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü ve bu ortada özellikle patlayan dönüşüm projeleriyle dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak Türkiye Değişim Hareketi'ni kurdu ve daha sonra Türkiye Değişim Partisi'ni (TDP) kurarak genel başkanlığı üstlendi. Sarıgül, siyasi kariyeri boyunca pek çok önemli projeye imza attı ve Türk siyasetinde kendine önemli bir yer edindi.

Mustafa Sarıgül, halen aktif olarak siyasi hayatına devam ediyor ve özellikle sosyal medya üzerinden güncel olaylarla ilgili açıklamalar yapıyor. Sarıgül'ün, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve açıklamaları kamuoyunda geniş yankılarla devam ediyor.