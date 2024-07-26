Yozgat'ın Yenipazar beldesine bağlı Eğlence ve Gövdecili köylerinde dünyanın en büyük polimetalik maden işletmesi kurulması planlayan Aldridge Madencilik Şirketi köylülerin kamulaştırılan arazilerini satın aldı. Onlarca köylü tarlalarının karşılığını olan kalan alacaklarını alamadıkları için maden şirketinin tesislerine haciz işlemi başlattı.

Köylülerin İstanbul’dan gelen avukatları Ali Rıza Zavar ve Faruk Zorba, Boğazlıyan icra memurları ile birlikte Yenipazar beldesine bağlı Eğlence köyünde bulunan maden işletmesine haciz işlemlerini başlattı. Mağdur olan köylüler ve avukatları konu hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“HAYALLERİ DİNLİYORUZ”

Köyde açılmış bir ocak, çalışan bir işletmenin olmadığını belirten mağdur köylü Araf Orakçı, “Avrupa’nın en büyük dünyanın ikinci büyük maden sahası üzerindeyiz. Burada CMK madencilik 280 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor. Yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacaklarını söylediler. Devlet hakkı vergi olarak birkaç milyar dolar devlete katkı sunacağından bahsettiler. Bunların hepsi hayaller. 27 yıldır bu köyde maden faaliyeti devam ediyor. Faaliyet derken açılmış bir ocak, çalışan bir işletme yok. Sadece bizler bu hayalleri dinliyoruz. 2015 yılında maden şirketi arama faaliyetlerini tamamlayıp işletmeye geçmeye niyet etmişlerdi. Maden şirketinin faaliyetlerine karşıydık. Ama devlet kanunları öyle bir düzenlemiş ki… Bu madenin çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasını istiyor ve ona göre kanunda düzenlemeler yapmış ve bu araziyi kamulaştırma yoluna gittiler” diye konuştu.

“KÖYÜN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU PARALARINI ALAMADI”

Kalan alacaklarını alamadıkları için maden şirketine haciz işlemi başlattıklarını söyleyen Orakçı, “Bizler bu firmayla bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma gereği tarlalarımızın tapularını maden şirketine devrettik. Paramızın bir kısmını aldık ama bir kısmını ise alamadık. 2006 yılında yapılan bu anlaşmadan sonra 2 yıl içerisinde bizim paramız ödenecekti ama 8 yıl geçmesine rağmen bize ödenmiş bir para yok. Köyün büyük bir çoğunluğu paralarını alamadılar. Yakın dönemde şirket el değiştirdi. CMK maden şirketi devraldı. Devraldıktan sonra alacaklarımız devam ediyor. Bu süre içerisinde yargı süreci de devam ediyor. Yargıtay süreci bile tamamlandı. Alacaklarımız kesinleşti. Paralarımızı almak üzere bekliyoruz ama CMK maden hiçbir şekilde ne bizde ne de avukatlarımızla bu parayı ödemek için bir anlaşma yolu veya bir ödeme planı sunmadılar. Bizler avukatlarımız aracılığı ile şirketin maden sahasındaki şantiyesinde haciz işlemi gerçekleştirdik. Bu yola başvurmuş olduk. Bu şirket bu kadar büyük yatırım yapacak, bizim çok cüzi alacaklarımızı ödememek için ayak sürüyor. Hatta ödememenin yollarını arıyor” ifadelerini kullandı.

“PARAMIZI ÖDEMEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR”

CMK firmasının kalan alacaklarını ödememek için elinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran mağdur köylü Şuayip İlbay ise şu açıklamayı yaptı: “1986 yılında bu madencilik burada başladı. Bende o dönem muhtardım. O zamandan bu zamana kadar devam eden bir süreç. Ama maalesef bizi adam yerine koymadılar, paramızı ödemediler. Köyde de birlik beraberlik olmadığı için bunlar bizi çok pasife aldılar. Köyümüzün tamamını sayacak olursak yaklaşık 150 mağdur insan var. 3-5 komşumuz parasını aldı ama geri kalan insanlar hala parasını almadı. Ben de mağdurum söylenecek çok söz var. Şirket bizi mağdur etti, oyuncak ettiler. CMK firması bizim paramızı ödememek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bizler avukatlar sayesinde haciz işlemi başlattık. Burada bulunan bazı mallara el konuldu.”

“MECBUREN SATMAK ZORUNDA BIRAKILDILAR”

Köylülerin avukatlarından Ali Rıza Zavar, Aldridge Mineral Madencilik Şirketi’nin, Yenipazar Maden Projesi kapsamında Boğazlıyan, Eğlence ve Gövdecili köylerinde maden sahasına giren tarlaları 2015 yılında satın almak istediğini ancak köy halkının satmadığını ifade etti.

Bunun üzerine kamulaştırma davaları açıldığını dile getiren Zavar, köylülerin kamulaştırma zoruyla karşı karşıya kalınca 2016 yılında tarlalarını mecburen satmak zorunda bırakıldığını söyledi.

Zavar, maden şirketinin satış bedelinin bir kısmını tapu devri sırasında peşin ödediğini ve bakiye kalan kısmın 2018 yılında ödenmesi şartıyla köylülerle sözleşme imzalandığını aktardı.

Zavar, maden sahasındaki tarlaların alım satım işleminden kaynaklanan yaklaşık 10 milyon dolar tutarında bakiye borcun vade tarihinden itibaren 6 yıl geçmiş olmasına rağmen hala ödenmediğini ve bu yüzden yüzlerce köylünün mağduriyet yaşadığının altını çizdi.

Alacakları yıllardır ödenmeyen mağdur köylülerin, maden şirketi hakkında hukuki yollara başvurarak Ankara İcra Müdürlüklerinde yüzlerce icra takibi açtıklarını vurgulayan Zavar, şirketin söz konusu icra takiplerine haksız ve kötü niyetle ‘borcum yok’ diyerek itiraz ettiğini bildirdi.

Zavar, bunun üzerine ise Ankara İcra Hukuk Mahkemelerinde itirazın kaldırılması davaları açıldığını duyurdu.

“MADEN ŞİRKETİ BORCU ÖDEMEMEK İÇİN KÖYLÜLERE DAVA AÇTI”

Zavar, “Mahkemeler itirazın kaldırılmasına, takibin devamına ve borçlu şirkete alacağın yüzde 20’si oranında icra inkâr tazminatı yükletilmesine karar verdi. Bunun yanında maden şirketi, sırf borcu ödememek ya da sürüncemede bırakmak maksadıyla asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun sebeplerle, köylüler hakkında 100’den fazla şikâyet davası açtı. Maden şirketinin açmış olduğu bu haksız ve asılsız şikâyet davaları da reddedildi. Şirket hakkında yüzlerce icra takibi ve dava açıldı. Bunun sonucu olarak şirketin maden sahasında bulunan tüm taşınmazlara ve şirketin maden ruhsatına yüzlerce haciz şerhi işlendi” diye konuştu.

“CVK MADENCİLİK ŞİRKETİYLE DE ÇÖZÜM YOLU BULUNAMADI!”

Aldridge Mineral Madencilik A.Ş.’nin hisselerinin yüzde 70’ini mayıs ayında satın alan CVK Madencilik ile de köylülerin alacakları için görüşmeler yaptıklarını söyleyen Ali Rıza Zavar, “Söz konusu alacakların ödenmesi için CVK Madencilik ile görüşmeler yaptık. Ancak CVK Madencilik de köylülere olan borcun ödenmesi hususunda bir irade ortaya koymadı. Hatta böyle bir borç yokmuş gibi davrandı. Hatta Sermaye piyasası kanunu gereğince kamuoyunu aydınlatma platformuna bu borcu bildirmesi gerekirken bildirmedi. Sonuçta herhangi bir çözüm yolu bulunamadı. Maden şirketi 2016 yılında aldığı tarlaların parasını üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala ödemedi. CVK Madencilik, şirketin %70 oranında hisselerini satın aldı, artık yönetim yetkisi de CVK madencilikte ve finans sorunu da yok. Borsada işlem gören bir firma olmasına rağmen borcun ödenmesi için alacaklı köylüleri muhatap dahi almıyorlar, iflas istemek dahil her türlü hukuki girişimi yapmaya devam edeceğiz” dedi.