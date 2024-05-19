Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya illerinde yaşayan vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dikkat edilmesi gereken 3 önemli noktayı vurguladı. Afrika'dan gelen çöl tozları, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili oluyor ve ciddi sorunlara yol açabiliyor.

TÜRKİYE ÇÖL TOZLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

Afrika kaynaklı çöl tozları, Türkiye'nin birçok bölgesinde mavi gökyüzünü esir almış durumda. Bu tozlar, yağmurla birleşerek çamur şeklinde yağışa neden oluyor ve araçlar ile evlerin camlarında ciddi kirliliğe yol açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları toz taşınımı konusunda uyardı.

MGM'nin yaptığı açıklamada, “Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Bu uyarı kapsamında, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illerindeki vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Çöl tozlarının etkisiyle:

Görüş Mesafesinde Düşüş: Çöl tozları, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürebilir, bu nedenle trafikte dikkatli olunmalıdır.

Hava Kalitesinde Azalma: Toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle solunum rahatsızlığı olan bireyler için dikkatli olunması gerekmektedir.

Ulaşımda Aksamalar: Görüş mesafesindeki azalma ve yolların kayganlaşması, ulaşımda aksamalar ve kazalar gibi sorunlara yol açabilir.

Vatandaşların bu uyarıları dikkate alarak önlem almaları ve gerekli tedbirleri uygulamaları büyük önem taşımaktadır. MGM, hava durumu ve meteorolojik uyarılar konusunda güncel bilgileri takip etmeyi de tavsiye etmektedir.