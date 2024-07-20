Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen Ceza'ya saygı konseri büyük ilgi gördü. Bu etkinliğin ardından, Ceza'nın kardeşi Ayben'in de gündeme gelmesiyle Ceza hakkındaki aramalar arttı. Peki, Ceza (Bilgin Özçalkan) kimdir ve eşi RokaBeat hakkında neler biliyoruz? İşte detaylar:

CEZA'NIN EŞİ ROKABEAT KİMDİR?

Gerçek adı Elif Özçalkan olan RokaBeat, 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Hip-Hop kültürüyle tanışması, 1996-98 yılları arasında breakdance sayesinde gerçekleşti. RokaBeat, Lordz Of Istanbul, Istanbul City Breakers ve Istanbul Street b-boys gibi gruplarda breakdance yaptı. Aynı dönemde "Elf." takma ismiyle graffiti yaparak "Blue Jean" dergisi ve çeşitli underground graffiti dergilerinde ilk bayan graffitici olarak yer aldı.

1998 yılında, Nefret grubunun "Meclis-i Ala" adlı albümündeki "Istanbul" ve "Yüzyüze" isimli parçalarda gruba eşlik etti.

2000 yılında kendi ev stüdyosunda besteler yapmaya başladı ve hem amatör hem de profesyonel olarak birçok başarılı esere imza attı.

Ceza, Ayben, Emre, RapAngels, Sahtiyan, Alaturka Mavzer, MerdivenCrew ve Sansar gibi birçok MC ve grubun albümleri için çalışmalarını sürdürdü.