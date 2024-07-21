Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çiçeklihüyüğü köyü ve Dedefakılı Beldesinde bulunan mevsimlik işçileri ve biçerdöver araçların kontrolü yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülere Trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme görülme seyir halinde cep telefonu ile konuşmama, alkollü araç kullanmama, yolcuların emniyet kemeri takması ve hız kuralları konuları ile ilgili yerinde eğitim verilerek çocuklara boyama kitabı dağıtıldı.