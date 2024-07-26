Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu'nda eğitime devam eden öğrenciler için Kur'an-ı Kerim'e geçiş programı gerçekleştirildi.

Programa İl Müftüsü Ali Gülden, Şube Müdürü İbrahim Çınar, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Bekir Açıkgöz, Bölge Yatılı Kur’an Kursu Yöneticisi Ayşe Erkekli ve sınıf hocaları katıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Müftümüz Sayın Ali Gülden Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu'nda eğitime devam eden öğrenciler için tertip edilen Kur'an-ı Kerim'e geçiş programına katıldı. Öğrencilerimiz programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ile ilahiler söylerken, Sayın İl Müftümüz öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti. Yaş pasta ikramının ardından Hayırsever İş İnsanı Sayın Bilal Şahin Beyefendi'nin gönderdiği hediyeleri İl Müftümüz Sayın Ali Gülden öğrencilere verdi. Programa İl Müftümüz Sayın Ali Gülden, Şube Müdürü Sayın İbrahim Çınar, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür yardımcısı Sayın Bekir Açıkgöz, Bölge Yatılı Kur’an Kursu Yöneticisi Sayın Ayşe Erkekli ve sınıf hocaları katıldı” denildi.