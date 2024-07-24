Yozgat’ta dağ taş her yerden bitki fışkırıyor! Bu doğal zenginlik, projelendirildiğinde büyük ekonomik getiriler sağlayabilir.

Tarihi bir adım atılan Yozgat’ta, yeni müjdelerin gelmesi bekleniyor. Ülke ekonomisinin hız kazanacağı ve yatırımcıların yeni gözdesi olacağı öngörülüyor.

Yozgat’ın, Türkiye’nin bitki zenginliğine önemli katkılarda bulunduğu ve Avrupa ile dünya pazarında büyük öneme sahip olduğu kaydedildi. Bu zenginliğin büyük bir kısmını tıbbi ve aromatik bitkiler oluşturuyor.

Yozgat’ın iklim ve toprak özellikleri, bu bitkilerin doğal olarak yetişmesi için ideal şartları sağlıyor. Bitki türlerinin yetiştiriciliği ve kullanımı, bölgede çeşitlilik gösteriyor.

DOĞAL ORTAMDA YETİŞEN ZENGİN BİTKİ TÜRLERİ

Kekik, yabani nane, salep ve siyah buğday gibi bitkilerin Yozgat’ta doğal ortamda yetiştiği kaydedildi. Özellikle kekik ve yabani nane popülasyonunun diğer türlere göre daha fazla olduğu belirtiliyor. Raporlara göre, bölgenin toprak ve iklim koşulları bu bitkilerin yetişmesi için oldukça uygun.

Yabani nane, dere yatakları ve sulak arazilerde; kekik ise dağlık ve kıraç alanlarda doğal olarak yetişiyor. Salep bitkisi ise daha çok Yozgat’ın doğu kesiminde bulunuyor. Salep, yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor ancak bilinçsizce toplanması, salep popülasyonunu tehlikeye sokuyor.

Yozgat, bu zengin bitki örtüsüyle yatırımcılar için cazip bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Hem yerel ekonomi hem de ülke ekonomisi için büyük bir potansiyele sahip olan Yozgat, tıbbi ve aromatik bitkilerle adeta para basacak.