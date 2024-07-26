Yerköy Belediye Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrasında Molla Hüsrev, Bedri Aydın ve Çarşı Camilerinde aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Fatih Arslan’ın öncülüğünde, üç farklı camide binlerce vatandaşa kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunuldu.

Başkan Fatih Arslan, Muharrem ayının birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Bu özel günlerde, Yerköy’ün tüm dinamikleriyle bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini görüyoruz. Yerköy olarak bu anlamlı ayda aşure dağıtımıyla halkımıza katkıda bulunmak ve bu kutsal ayın manevi atmosferini birlikte yaşamak istedik” dedi.

“Bu tür etkinlikler, toplumsal bağları kuvvetlendirir ve birlikteliğimizi pekiştirmektedir" diyen Başkan Arslan, Yerköy'ün bu anlamlı ayda aşure dağıtımıyla manevi atmosferini birlikte yaşamak istediğini belirtti.

Aşure dağıtımına, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ece, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Öcek, Ökkeş Arslan, Mehmet Yılmaz ve Hakan Işık’da eşlik etti.