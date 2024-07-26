Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Servisinde açılacak çocuk kütüphanesi için başlatılan kitap toplama kampanyasına destekler devam ediyor.

Şehir Hastanesinde Kütüphane Projesi için başlatılan kitap toplama kampanyasına Yozgatlı Yazar Metin Mete destek oldu.

Yazar Metin Mete Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan’ı ziyaret ederek Kütüphane Projesi için yazmış olduğu kitapları hediye etti. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, anlamlı ziyaretleri ve hediye etmiş oldukları kitaplar için teşekkür etti.