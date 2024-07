Sosyal medya fenomeni Ahmet Can Dündar, dikkat çeken içerikleri ve sempatik tavırlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Peki, Ahmet Can Dündar kimdir, kaç yaşındadır ve sevgilisi kimdir? İşte merak edilen tüm detaylar...

AHMET CAN DÜNDAR KİMDİR?

İzmir doğumlu Ahmet Can Dündar, 6 Ekim 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gaziemir Anadolu Teknik Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünde eğitimine devam etmiştir. Sosyal medya platformlarında ürettiği eğlenceli ve ilgi çekici videolar sayesinde hızla popülerlik kazanmıştır. Ahmet Can Dündar, TikTok, Instagram ve YouTube üzerinden paylaştığı içeriklerle tanınmaktadır. Özellikle kız kardeşi Sıla Dündar ile birlikte çektiği videolarla dikkat çeken Dündar’ın ekibine sonradan Feride Özdinç de katılmıştır. YouTube kanalında 4.14 milyon abonesi bulunan Ahmet Can Dündar, haftada en az bir yeni içerik paylaşmaktadır.

AHMET CAN DÜNDAR’IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ahmet Can Dündar’ın özel hayatı, biyografisi kadar merak edilmektedir. Fenomen, Feride Özdinç ile sık sık birlikte videolar çekmektedir. Ancak, bu ikilinin ilişki durumu hakkında kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bir canlı yayın sırasında Ahmet Can Dündar’ın Feride Özdinç’i "Aşkım" olarak telefonla araması, ikili arasında romantik bir ilişki olduğu yönünde spekülasyonlara yol açmıştır.

Ahmet Can Dündar’ın sevgilisinin Özlem Eroğlu olduğu bilinir.

AHMET CAN DÜNDAR’IN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Doğum Tarihi: 6 Ekim 1998

Doğum Yeri: İzmir

Eğitim Durumu: Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğrencisi

Burç: Terazi

Boy: 1.83 cm

Kilo: 78 kg

SOSYAL MEDYA HESAPLARI

YouTube: Ahmet Can Dündar

Instagram: @ahmetcandundarr

TikTok: @ahmetcandundarr

SILA DÜNDAR KİMDİR?

Ahmet Can Dündar’ın kız kardeşi Sıla Dündar, 2 Nisan 2002 doğumludur ve sosyal medya platformlarında abisiyle birlikte eğlenceli videolar üretmektedir. Koç burcu olan Sıla Dündar’ın boyu 1.65 cm, kilosu ise yaklaşık 55 kg’dır.

SILA DÜNDAR’IN SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Instagram: @heyysila

TikTok: @heyysila

YouTube: HeySıla