Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, tam kapasiteye ulaştığında İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacak. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "Organize sanayi bölgemizde 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz" dedi.

BOĞAZLIYAN'DAN KALKINMA HAMLESİ

Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde Yozgat’tan başlatılan yerelden kalkınma hamlesi, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile meyvelerini veriyor. 3 yıl gibi kısa bir sürede kurulan ve fabrikaların üretime geçtiği bu OSB, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Şu ana kadar 33 firmayla yatırım anlaşması yapıldı; 2 firma üretime geçti, 14 firma inşaat aşamasında ve 17 firmanın ise ÇED ve inşaat ruhsat işlemleri devam ediyor.

İSTİHDAMDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR

1,070 dönüm alan üzerine kurulan Fuat Oktay OSB'de savunma sanayi, gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj ve makine sanayi gibi birçok sektörde üretim yapılacak. Tam kapasiteye ulaşıldığında, 10 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Şu an faaliyette olan 2 firmada 199 çalışan bulunuyor.

DOLULUK ORANI %100'E ULAŞTI

Belediye Başkanı Coşar, OSB'nin 1,070 dönüm alan üzerinde kurulu olduğunu belirterek, "650 bin metrekare sanayi parseli olup toplam 33 firmamıza tahsis edilmiştir. Şu anda %100 doluluk oranına sahibiz. İkinci etapta ise 2 bin 500 dönüm alana daha sahip olacağız. Bu alana sahip olduktan sonra, toplamda 3 bin 600 dönümle Yozgat’ın en büyük OSB'si olacağız. Böylece bölgemiz cazibe merkezi haline gelecektir" dedi.

200 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Başkan Coşar, "OSB'mizde yatırımlar tamamlandığında, 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedeflenmektedir. Toplamda 10 bin 90 kişiye istihdam sağlayacağız. Türkiye’de en hızlı kurulan OSB olarak adını altın harflerle yazdırmıştır. Tüm yatırımcılarımızı stratejik yatırım yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

YENİ ALTYAPI PROJELERİ

2024 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde, 100 megavatlık enerji indirme istasyonu inşaatına başlanacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi, kreş, sağlık ocağı, itfaiye merkezi ve idari bina gibi projeler de bu yıl tamamlanacak.

YERELDEN KALKINMANIN ÖRNEĞİ

Coşar, "Fuat Oktay OSB sadece Boğazlıyan’a değil, bölgedeki Çandır, Sarıkaya, Çayıralan, Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerine de hizmet verecek. Yerelden kalkınmanın en büyük örneği olduğuna inanıyorum" dedi.