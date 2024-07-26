Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey, Yozgat dahil 81 ilde 1941 yılından 2023 yılı sonuna kadar 13 bin 346 adet karınca nakli yapıldığını açıklarken 2024 yılında ise 32 adet karınca nakli programı gerçekleştirildiğini söyledi.

Genel Müdür Karacabey, orman zararlılarıyla mücadelede bilimsel gelişmeler göz önüne alınarak etkin mücadele yöntemleri uygulanmakta, biyolojik çeşitliliğin korunmasına özen gösterilmekte, zararlı böceklere karşı faydalı böcekler korunup laboratuvarlarda üretilerek hastalıklı sahalara verilmek suretiyle orman ekosisteminin devamlılığını sağladıklarını belirtti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Karacabey şunları söyledi: “Zararlılar ile mücadelede orman ekosisteminde bulunan karıncalarda önemli bir role sahip. Koloni olarak yaşamını devam ettiren karıncaların bir yuvasında 1 ile 20 arasında kraliçe karınca ile azda olsa erkek karınca ve yaklaşık 300 bin adet işçi karınca bulunmakta olup, bir yılda 56,2 ton besin tüketiyorlar. Kraliçe karıncalar yuvanın devamlılığını sağlamak ve yuvaya yumurta koymakla görevliyken işçi karıncalar ise kraliçe karıncanın korunması ve beslenmesi ile yuvanın yapımı, savunması, yavruların beslenmesi ve yiyecek temininden sorumlu. Karıncalar zararlı böceklerin yumurta, larva, pupa ve erginlerini yemek suretiyle ekosistemin dengeli ve sağlıklı gelişmesine yardımcı oluyorlar. Bir karınca yuvası ortalama 80 metre çapında bulunan bir ormanlık alandaki zararlı organizmaları tüketebiliyor. Karınca nakilleri; kraliçe yumurta koymadan önce yani, yılın mart ayı sonundan nisan ayı sonuna kadar (yükseltiye ve sıcaklığa göre değişir) geçen süre içerisinde yapılmaktadır. Karınca nakli, tan yeri ağarmadan başlar ve güneş yuvanın üzerine düşmeden tamamlanmak zorundadır. Nakli yapılan yuvalar nakledilecek yerlerin özellikleri ile benzer özellik göstermelidir. Nakledilen yuvalar korunmaları için etrafı telle çevrilir. Yuvadaki karıncalar ilk yıl 15 günde bir şekerle beslenir. ​Ülkemizde 1941 yılından 2023 yılı sonuna kadar 13 bin 346 adet karınca nakli yapılmıştır. 2024 yılında ise 32 adet karınca nakli programı gerçekleştirildi.”