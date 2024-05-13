Yerlerin bellidir evimiz yasta

Derdimi kimlere dökeyim anam

El avuca düşüp yatmadın hasta

Hasretini nasıl çekeyim anam

Yakın imiş ecel insana demek

Yıllarca bizlere çok verdin emek

Yemeyip yedirdin yolcuya yemek

Haklarını nasıl ödeyim anam

Darda kalanlara yardıma gittin

Özledim kokunu burnumda tüttün

Bizi öksüzüz kime emanet ettin

Çağır da yanına geleyim anam

Büyütüp besleyip ninni söyledin

Hasrete beleyip bizi neyledin

Ruhunu Allah’a teslim eyledin

Mekânın cennettir dileyim anam

Toprağa uzandın çağırsam kalkman

Kapandı gözlerin yüzüme bakman

Gözyaşı döküyor İdris’le Lokman

Dayanma yüreğim öleyimi anam

Âşık İdris gözden döküyor yaşı

Ne kadar çileli şu garip başı

Kesildi dünyadan anamın aşı

Sen olmadan nasıl güleyim anam