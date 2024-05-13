Yerlerin bellidir evimiz yasta
Derdimi kimlere dökeyim anam
El avuca düşüp yatmadın hasta
Hasretini nasıl çekeyim anam
Yakın imiş ecel insana demek
Yıllarca bizlere çok verdin emek
Yemeyip yedirdin yolcuya yemek
Haklarını nasıl ödeyim anam
Darda kalanlara yardıma gittin
Özledim kokunu burnumda tüttün
Bizi öksüzüz kime emanet ettin
Çağır da yanına geleyim anam
Büyütüp besleyip ninni söyledin
Hasrete beleyip bizi neyledin
Ruhunu Allah’a teslim eyledin
Mekânın cennettir dileyim anam
Toprağa uzandın çağırsam kalkman
Kapandı gözlerin yüzüme bakman
Gözyaşı döküyor İdris’le Lokman
Dayanma yüreğim öleyimi anam
Âşık İdris gözden döküyor yaşı
Ne kadar çileli şu garip başı
Kesildi dünyadan anamın aşı
Sen olmadan nasıl güleyim anam