Gazeteci, tv haber programı sunucusu. 1984 yılında Bursa'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. BBC Eğitim Merkezi’nde diksiyon, Basın Enstitüsü Derneği’nde ise Bilgisayar Destekli Araştırma Habercilik dersleri aldı.

Mesleğe Nerede Başladı?

Mesleğe 2007 yılında Olay TV’de Yönetmen olarak adım atan Belovacıklı daha sonra Habertürk’e transfer oldu. Burada 2 yıl süreyle çalışan deneyimli gazeteci ardından Akşam gazetesinin internet sitesi editör kadrosuna katılarak ses getiren röportajlara imza attı. Akşam Gazetesi Posta Gazetesi'nde hem editörlük hem de siyasi röportajlar yaptı.

Nerelerde Görev Aldı?

Bir süre sonra Artı1 TV’ye geçiş yapan Belovacıklı kısa bir süre TVEM’de sunuculuk görevinde de bulundu.2015 yılının Ekim ayında Yurt Gazetesi ile anlaştı. Kısa bir süre burada görev yapan Belovacıklı daha sonra Posta Gazetesi’ne politika editörü olarak transfer oldu. Eylül 2018’de Haber Global’in Ankara Bürosu’nda siyaset muhabiri olarak görev yaptı.

Basın Danışmanı Olarak Görev Yaptı

2020’nin Ocak ayından beri Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Basın Danışmanı olarak görev yapan Serap Ovacıklı, Kasım 2020 itibariyle Haber Global’de yaşanan gelişmelerin ve en son haberlerin yer aldığı hafta sonu haberlerini sunuyor.

Serap Belovacıklı, gazeteci ve televizyon sunucusu olarak kariyerinde ilerledi. Mete Belovacıklı akraba mı? Aralarında ne gibi ilişki var insanlar tarafından merak ediliyor.

Mete Belovacıklı kimdir?

Türk medya ve gazetecilik dünyasının önde gelen isimlerinden Mete Belovacıklı, kariyeri boyunca Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği gibi en üst düzey görevlerde bulunmuş, deneyimli bir yayıncı ve köşe yazarıdır. 2023 yılında Milliyet'teki görevinden kendi isteğiyle ayrılması ve güncel projeleriyle gündemde kalan Belovacıklı'nın hayatı, özel yaşamı ve aynı soyadını taşıdığı meslektaşlarıyla olan ilişkisi merak edilmektedir.

Mete Belovacıklı Kimdir, Nerelidir?

Mete Belovacıklı, Ankara'da doğmuş ve kariyerinin önemli bir kısmını siyaset gazeteciliğine adamış bir isimdir.

1962 yılında Ankara'da doğmuştur ve 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Aslen Sinop'un Gerze ilçesindendir. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur.Annesi Sevim Belovacıklı (2023'te vefat etti) ve babası Murat Belovacıklı (annesinden önce vefat etti) Sinop'ta defnedilmiştir.

Kariyerindeki Önemli Dönüm Noktaları Nelerdir?

Belovacıklı, gazeteciliğe başladığı 1985 yılından itibaren Türk medyasının hem yazılı hem de görsel basınında önemli görevler üstlenmiştir.

Görev Yaptığı Kurum

Milliyet Gazetesi

Muhabirlik, Parlamento Büro Şefliği, Haber Koordinatörlüğü

1985 – 1995 (10 yıl)

CNN Türk

Kuruluşunda yer aldı; Haber Müdürlüğü, Ankara Temsilciliği, "Cafe Siyaset" program sunuculuğu

1999 ve sonrası

Çeşitli Gazeteler

Posta Gazetesi Ankara Temsilciliği, Turkish Daily News ve Referans'ta köşe yazarlığı

Kariyerinin çeşitli dönemleri

Milliyet Gazetesi

Genel Yayın Yönetmenliği

Uluslararası Yayınlar: Milliyet'te çalıştığı dönemde Fransız Haber Ajansı (AFP) ve BBC Türkçe Servisi için de haber ve yorumlar hazırlamıştır.

Siyasi Danışmanlık: 2014 yılında Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığı kampanyasında basın danışmanlığı görevini üstlenmiştir.

Mete Belovacıklı Eşi Kimdir?

Mete Belovacıklı, kariyer odaklı duruşuyla tanınan ve özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden bir isimdir.

Mete Belovacıklı'nın eşi veya çocuklarına dair kamuoyuna açık kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisi, profesyonel başarılarıyla ön plana çıkmayı tercih etmektedir.

Serap Belovacıklı ile Mete Belovacıklı Akraba mı?

Aynı soyadını taşıyan meslektaşları Serap Belovacıklı ile Mete Belovacıklı arasındaki ilişki sıkça merak edilmekte ve arama motorlarında araştırılmaktadır.

Serap Belovacıklı Evlilik Durumu Nedir?

Serap Belovacıklı ile Mete Belovacıklı evli değillerdir.

Akrabalık Durumu: İki ismin aynı soyadını taşımasına rağmen, aralarında doğrudan bir akrabalık bağı olup olmadığına dair kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Mete Belovacıklı, gazetecilikteki çeyrek asrı aşan tecrübesi ve Milliyet gibi köklü bir kurumun yönetimindeki başarılı dönemiyle Türk medyasının saygın isimleri arasında yer almaya devam etmektedir.