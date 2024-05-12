Yazar listemize eklenen kelebek yazarlar etkisiyle Melis Doğan’ın ilk eseri yayınevimiz raflarında yerini almıştır. Kraliçe Zürafa ile Fil, hikayesi kocaman bir orman ailesini anlatıyor. Orman halkı zürafa fil ve sevimli hayvanlar eşliğinde sizlere sevgi paylaşmak mutluluk aile arasındaki dostluklarını aktarıyor, sizlerin de severek okuyacağınız bu eser raflarda yerini aldı. Keyifli okumalar dileriz.

Bir zamanlar orman da bir halk yaşarmış,

Orman halkı çok neşeli, sevinçli ve mutluymuş.

Bu orman halkının da bir kraliçesi varmış.

Kraliçe Zürafa ormanına çok iyi bakar ve çok güzel düzenlermiş.

Ormanı için; çiçekler güller papatyalar ve daha neler, yaşarmış.

Bu ormanın içinde bir sürü hayvan yaşıyormuş.

Melis Doğan