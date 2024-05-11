Okumuş öğrenmiş ne işe yarar

İlmini kötüye yorduktan sonra

Alimi cahili kötü insanlar

Başkasını hakir gördükten sonra

Bazı alim vardır dili bal döker

Bazı alim vardır dinleyen bıkar

Mühendis diploma almış ne çıkar

Her şeyi ustaya sorduktan sonra

Bazı insan vardır durmaz avara

Bazı insan vardır isteği para

Hekim hastalığı bilmiş ne çare

İlacını yanlış verdikten sonra

İşi bilenlerin eseri ölmez

Bilmeyenler zaten dünyada gülmez

İbni Sina gibi dehası gelmez

Yaptığı yerinde durduktan sonra

Aşık İdris alim derdin ilacı

Eğer mürşit ise başların tacı

Ham iken ekşidir ve yahut acı

Dallar meyve verir erdikten sonra