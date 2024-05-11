Okumuş öğrenmiş ne işe yarar
İlmini kötüye yorduktan sonra
Alimi cahili kötü insanlar
Başkasını hakir gördükten sonra
Bazı alim vardır dili bal döker
Bazı alim vardır dinleyen bıkar
Mühendis diploma almış ne çıkar
Her şeyi ustaya sorduktan sonra
Bazı insan vardır durmaz avara
Bazı insan vardır isteği para
Hekim hastalığı bilmiş ne çare
İlacını yanlış verdikten sonra
İşi bilenlerin eseri ölmez
Bilmeyenler zaten dünyada gülmez
İbni Sina gibi dehası gelmez
Yaptığı yerinde durduktan sonra
Aşık İdris alim derdin ilacı
Eğer mürşit ise başların tacı
Ham iken ekşidir ve yahut acı
Dallar meyve verir erdikten sonra