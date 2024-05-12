Ey yarenler bu bendeki dertleri
Bir bilen olmaz mı gören olmaz mı
Onulmaz yaralar açan fertleri
Arayan olmaz mı soran olmaz mı
Meşakkatli imiş dünyaya gelmem
Ne hikmetse o gün bu gün gülemem
Gördüğüm hayal mi düş müdür bilmem
Anlayan olmaz mı yoran olmaz mı
Seyyah olup çıktım gönül dağına
Hal bilmez birinin düştüm ağına
Bir hoyrat dadandı dostun bağına
Dur diyen olmaz mı vuran olmaz mı
Sevenlerim ciğerimi dağladı
Ahvalime düşmanlarım ağladı
Yaralarım bir bir kabuk bağladı
Onaran olmaz mı saran olmaz mı
Bedenim perişan gözlerim dağlı
Urganlar boynumda ilmikler yağlı
Pranga vurulmuş ayaklar bağlı
Çözenler olmaz mı kıran olmaz mı
Şu fani dünyaya geldim gitmeye
Mümkün mü biçilen ömür yetmeye
Cenaze namazım eda etmeye
Gelenler olmaz mı duran olmaz mı
Bilmem ki feleğin bana kastı ne
Yaz ayında kar yağdırır üstüme
Okunmaya mezarımın üstüne
Ayetler yazılı kuran olmaz mı
Aşık İdris yolcu düştüm bir hana
Ben feryat ettikçe vuran vurana
Gün gelir ki elbet bir gün arana
Kara toprak gibi yaren olmaz mı