Ey yarenler bu bendeki dertleri

Bir bilen olmaz mı gören olmaz mı

Onulmaz yaralar açan fertleri

Arayan olmaz mı soran olmaz mı

Meşakkatli imiş dünyaya gelmem

Ne hikmetse o gün bu gün gülemem

Gördüğüm hayal mi düş müdür bilmem

Anlayan olmaz mı yoran olmaz mı

Seyyah olup çıktım gönül dağına

Hal bilmez birinin düştüm ağına

Bir hoyrat dadandı dostun bağına

Dur diyen olmaz mı vuran olmaz mı

Sevenlerim ciğerimi dağladı

Ahvalime düşmanlarım ağladı

Yaralarım bir bir kabuk bağladı

Onaran olmaz mı saran olmaz mı

Bedenim perişan gözlerim dağlı

Urganlar boynumda ilmikler yağlı

Pranga vurulmuş ayaklar bağlı

Çözenler olmaz mı kıran olmaz mı

Şu fani dünyaya geldim gitmeye

Mümkün mü biçilen ömür yetmeye

Cenaze namazım eda etmeye

Gelenler olmaz mı duran olmaz mı

Bilmem ki feleğin bana kastı ne

Yaz ayında kar yağdırır üstüme

Okunmaya mezarımın üstüne

Ayetler yazılı kuran olmaz mı

Aşık İdris yolcu düştüm bir hana

Ben feryat ettikçe vuran vurana

Gün gelir ki elbet bir gün arana

Kara toprak gibi yaren olmaz mı