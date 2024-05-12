Ey yarenler bu bendeki dertleri
Bir bilen olmaz mı gören olmaz mı
Onulmaz yaralar açan fertleri
Arayan olmaz mı soran olmaz mı

Meşakkatli imiş dünyaya gelmem
Ne hikmetse o gün bu gün gülemem
Gördüğüm hayal mi düş müdür bilmem
Anlayan olmaz mı yoran olmaz mı

Seyyah olup çıktım gönül dağına
Hal bilmez birinin düştüm ağına
Bir hoyrat dadandı dostun bağına
Dur diyen olmaz mı vuran olmaz mı

Sevenlerim ciğerimi dağladı
Ahvalime düşmanlarım ağladı 
Yaralarım bir bir kabuk bağladı
Onaran olmaz mı saran olmaz mı

Bedenim perişan gözlerim dağlı
Urganlar boynumda ilmikler yağlı
Pranga vurulmuş ayaklar bağlı
Çözenler olmaz mı kıran olmaz mı

Şu fani dünyaya geldim gitmeye 
Mümkün mü biçilen ömür yetmeye 
Cenaze namazım eda etmeye
Gelenler olmaz mı duran olmaz mı

Bilmem ki feleğin bana kastı ne 
Yaz ayında kar yağdırır üstüme
Okunmaya mezarımın üstüne
Ayetler yazılı kuran olmaz mı

Aşık İdris yolcu düştüm bir hana 
Ben feryat ettikçe vuran vurana
Gün gelir ki elbet bir gün arana 
Kara toprak gibi yaren olmaz mı