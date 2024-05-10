Merhaba, yaşadığımız hayatı ne kadar ciddiye alıyoruz? Sanırım bazı anlarımızda içinde bulunduğumuz yaşama zarar verecek kadar desem çok da abartmış olmam. Peki hayatın içerisinde tüm bunlar yaşanırken bazı şeylerin değerini biliyor muyuz? Ya da doğru şekilde önce kendimize değer veriyor muyuz? Gelin bu konuyu biraz açalım.

Hayatın içinden…

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir videoya denk geldim. Videoda siyah kutuların altında ikiye ayrılmış mercimek taneleri vardı. İlk başta içi görünmeyen kutulardan soldakinde 100 tane, sağdakinde ise 10 tane bulunuyordu ve karşı tarafa her iki kutudan da 10’ar tane mercimek veriliyordu… Şimdi bu kutuları iki insan olarak düşünelim. Siz sağ taraftaki insandan yardım istediniz ve o size elinde olanın tamamıyla geldi. Bir de sol taraftan yardım istediniz, o kişi ise size sağ taraftaki şahsın gücü kadar geldi… Hayat bazen böyledir değil mi? Bizler tümüyle var olduğumuzu zannederiz fakat hep bir şeyler eksik hissiyatı yaşarız. Hal böyle olunca durup bir düşünmek gerek. Acaba karşımızdaki insan bize ne kadar geldi ve ne kadar gelebilecek konumdaydı diye…

Sevmenin ve sevilmenin paradoksu

Sevmek dediğimizde ilk aklımıza gelen şeyin etrafımızdaki insanlar, hayvanlar ya da objeler olması beni her zaman çok üzmüştür. Sevme duygusunu hatırlatan şeyin aynadaki biz olmamamız sizce de biraz trajikomik değil midir? Ya da şöyle mi demeliyiz: etrafımızdaki bizden ayrı kişilerden ya da diğer birçok şeyden önce kendimize değer verseydik kurduğumuz ilişkiler daha sağlıklı, sevdiğimiz her şeyden daha anlamlı olmaz mıydı? Bence üzerine düşünülmesi gereken en önemli konu bu olmalı… Buna verebileceğimiz en net örnek ise: herkesin hayatında çok sevdiği ve hayatı boyunca o kişi için hiçbir çabasından vazgeçmeyeceği biri mutlaka vardır diye düşünüyorum… Peki hayatlarımızda sadece bu sevgiye öncelik tanıdığımızda, sınırlarımız ihlal edildiği takdirde, yaşanılan çatışmalar sonucu üzülmek ve yorulmayı sevgiye mi bağlamalıyız? Yoksa kendimize vermemiz gereken o değeri sadece direkt olarak karşı tarafa yüklemeye mi? Bence soruların cevabını okurken verdiğinizi tahmin ediyorum…

Unutmayın! Kendine değer vermeyen herkes hayatı boyunca hep bir yerlerde ve bir şeylerde o değeri ve sevgiyi arayacaktır. Önce kendinizi sonra çevrenizdekileri kucaklayın…

Dilerim ki, hayatınızın tümü boyunca karşınızdaki kişilere verdiğiniz ilginin, sevginin ve en önemlisi şefkatin karşılığını en güzel şekilde alırsınız.