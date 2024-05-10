Gönül yar yanına koşup varmazsan

Gider kapısına el açar sonra

Varıp eşiğine bağban durmazsan

Hoyrat dost bağından gül çalar sonra

Uzak gerçek gözle görülmez ise

Yol bitmez menzile erilmez ise

Çiçek mevsiminde derilmez ise

Sarı gazel olur yel çalar sonra

Bin hata yaparsın akıl yormazsan

Kınarlar sözünde sadık durmazsan

Dostluk binasını sağlam kurmazsan

Taşını kumunu sel çalar sonra

Âşık İdris gerçek söz söylemezsen

Gücenir güzele güzel demezsen

Takıp ta koluna meşk eylemezsen

Cahiller sazından tel çalar sonra