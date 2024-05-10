Gönül yar yanına koşup varmazsan
Gider kapısına el açar sonra
Varıp eşiğine bağban durmazsan
Hoyrat dost bağından gül çalar sonra
Uzak gerçek gözle görülmez ise
Yol bitmez menzile erilmez ise
Çiçek mevsiminde derilmez ise
Sarı gazel olur yel çalar sonra
Bin hata yaparsın akıl yormazsan
Kınarlar sözünde sadık durmazsan
Dostluk binasını sağlam kurmazsan
Taşını kumunu sel çalar sonra
Âşık İdris gerçek söz söylemezsen
Gücenir güzele güzel demezsen
Takıp ta koluna meşk eylemezsen
Cahiller sazından tel çalar sonra