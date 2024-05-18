Eğlen yetişemem yoktur takatim
Acı bana dur gözleri sürmeli
Senle bir olmaktır dileğim ahtım
Sensiz olmaz yar gözleri sürmeli
Konuşsun tatlı dil yüzlerim gülsün
Razıyım sevgilim dediğin olsun
Bitmesin sevgimiz mahşere kalsın
Aramızda sır gözleri sürmeli
Sen yoksun ya kime gönül bağlarım
Hayalinle ben kendimi eğlerim
Gece gündüz seni anar ağlarım
Dostlarıma sor gözleri sürmeli
Aşık İdris söyler her sözüm niyaz
Ne olur gönlümü dinlesen biraz
Düşmana edilmez anlasan en az
Hasretteyim zor gözleri sürmeli