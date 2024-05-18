Eğlen yetişemem yoktur takatim

Acı bana dur gözleri sürmeli

Senle bir olmaktır dileğim ahtım

Sensiz olmaz yar gözleri sürmeli

Konuşsun tatlı dil yüzlerim gülsün

Razıyım sevgilim dediğin olsun

Bitmesin sevgimiz mahşere kalsın

Aramızda sır gözleri sürmeli

Sen yoksun ya kime gönül bağlarım

Hayalinle ben kendimi eğlerim

Gece gündüz seni anar ağlarım

Dostlarıma sor gözleri sürmeli

Aşık İdris söyler her sözüm niyaz

Ne olur gönlümü dinlesen biraz

Düşmana edilmez anlasan en az

Hasretteyim zor gözleri sürmeli