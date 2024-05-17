Her ne ararsan kendinde ara

Hakkın yarattığı kulu suçlama

Zamanı geçerse sarılmaz yara

Tabibi ilacı eli suçlama

İnsan değerlidir bulunmaz dengi

Yapacaksan nefsin ile yap cengi

Sevgisiz yürekte olur mu yangı

Tandırı ocağı külü suçlama

Su bağlarlar değirmenin arkına

Her cahil varamaz bunun farkına

Bürünüp de cehaletin kürküne

Kutluyu kumaşı şalı suçlama

Sevmeyen dünyada sürer mi demi

Bize şifa olur unutma emi

Dalgaya dayanmaz çürükse gemi

Deryayı denizi gölü suçlama

Bir başkadır aşıkların sözleri

Onun için meftun eder bizleri

Aşk yoluna çalınırsa sazları

Perdeyi mızrabı eli suçlama

Gel edepsiz ayak uydur bu çağa

Evlilik güzeldir kaldırma dağa

Dut yemiş bülbüller yakışmaz bağa

Laleyi sümbülü gülü suçlama

Yanlışlıklar benliğini yitirir

Bu sen benlik hepimizi bitirir

Yanlış fikir bir meçhule götürür

Boz bulanık akan seli suçlama

Bazı insanlarda cevher yüklüdür

Her toplum kendine göre haklıdır

Zümrüt yapraklıdır derin köklüdür

Ağacı yaprağı dalı suçlama

Budur Aşık İdris’imin görüşü

Doğruluk uğruna yaptım yarışı

Kalem ile çöze bilsem barışı

Kılıcı kalkanı kolu suçlama