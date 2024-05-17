Her ne ararsan kendinde ara
Hakkın yarattığı kulu suçlama
Zamanı geçerse sarılmaz yara
Tabibi ilacı eli suçlama
İnsan değerlidir bulunmaz dengi
Yapacaksan nefsin ile yap cengi
Sevgisiz yürekte olur mu yangı
Tandırı ocağı külü suçlama
Su bağlarlar değirmenin arkına
Her cahil varamaz bunun farkına
Bürünüp de cehaletin kürküne
Kutluyu kumaşı şalı suçlama
Sevmeyen dünyada sürer mi demi
Bize şifa olur unutma emi
Dalgaya dayanmaz çürükse gemi
Deryayı denizi gölü suçlama
Bir başkadır aşıkların sözleri
Onun için meftun eder bizleri
Aşk yoluna çalınırsa sazları
Perdeyi mızrabı eli suçlama
Gel edepsiz ayak uydur bu çağa
Evlilik güzeldir kaldırma dağa
Dut yemiş bülbüller yakışmaz bağa
Laleyi sümbülü gülü suçlama
Yanlışlıklar benliğini yitirir
Bu sen benlik hepimizi bitirir
Yanlış fikir bir meçhule götürür
Boz bulanık akan seli suçlama
Bazı insanlarda cevher yüklüdür
Her toplum kendine göre haklıdır
Zümrüt yapraklıdır derin köklüdür
Ağacı yaprağı dalı suçlama
Budur Aşık İdris’imin görüşü
Doğruluk uğruna yaptım yarışı
Kalem ile çöze bilsem barışı
Kılıcı kalkanı kolu suçlama