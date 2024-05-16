Dokuz yüz elli bir yılı gözümü

Açtım küçük taşlık köyümüz bizim

Mevla’nın emridir zuhur eyledik

Cihanda var imiş payımız bizim

Soyum sülalemiz kütükte belli

Dedem göç eylemiş daha evveli

Hocanın köyüdür aslen temeli

Aslanlardan gelme soyumuz bizim

Aklımdan geçerdi şiir yazması

Bir güzeli sevdim vardı rızası

Vilayetim Yozgat sorgun kazası

Kavurgalıdadır dayımız bizim

Sevenler dostuna verir hediye

Ortak olduk muhabbetle sevgiye

Biz aşığız destan yazarız diye

Güzellere bakmak huyumuz bizim

İdris dedem nice unlar öğüttü

Herkese pay edip eşit dağıttı

Hanedan muhittin ağada gitti

Gün günü azalır sayımız bizim

Vakti gelen ecel şerbeti içti

Canım cananlarım bu elden göçtü

Atmışa yaklaştık gün gelip geçti

Sayılı haftamız ayımız bizim

Aşık İdris ölüm bizi bulunca

Vakit tamam Azrail can alınca

On metrelik kefen hazır olunca

Kazanlarda kaynar suyumuz bizim