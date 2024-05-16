Dokuz yüz elli bir yılı gözümü
Açtım küçük taşlık köyümüz bizim
Mevla’nın emridir zuhur eyledik
Cihanda var imiş payımız bizim
Soyum sülalemiz kütükte belli
Dedem göç eylemiş daha evveli
Hocanın köyüdür aslen temeli
Aslanlardan gelme soyumuz bizim
Aklımdan geçerdi şiir yazması
Bir güzeli sevdim vardı rızası
Vilayetim Yozgat sorgun kazası
Kavurgalıdadır dayımız bizim
Sevenler dostuna verir hediye
Ortak olduk muhabbetle sevgiye
Biz aşığız destan yazarız diye
Güzellere bakmak huyumuz bizim
İdris dedem nice unlar öğüttü
Herkese pay edip eşit dağıttı
Hanedan muhittin ağada gitti
Gün günü azalır sayımız bizim
Vakti gelen ecel şerbeti içti
Canım cananlarım bu elden göçtü
Atmışa yaklaştık gün gelip geçti
Sayılı haftamız ayımız bizim
Aşık İdris ölüm bizi bulunca
Vakit tamam Azrail can alınca
On metrelik kefen hazır olunca
Kazanlarda kaynar suyumuz bizim