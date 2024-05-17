Yozgat ve ilçelerinde Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları yürüyüş ile başladı.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe Kaymakam Furkan Nezir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Emre Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Taşan, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı önünden başlayan etkinlikte öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Gençlik Merkezine yürüdü. Gençlik Merkezinde yapılan ikramlar ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle etkinlik sona erdi.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde yoğun katılım ile gençlik yürüyüşü düzenlendi. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Boğazlıyan ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ali Serttaş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

KADIŞEHRİ

15-21 Mayıs Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Tahir Ardal, Belediye Başkanı Davut Karadavut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ilçe protokolü, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen yürüyüşte gençler coşkuya Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümünü kutladı.

ŞEFFATLİ

Şefaatli ilçesinde, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları yürüyüş ile başladı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle Kaymakam Oğuzhan Yazar, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımlarıyla, Hükümet Konağı önünden Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtına kadar gençlik yürüyüşü yapıldı.

AYDINCIK

Aydıncık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 105’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Alperen Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

SARAYKENT

Saraykent ilçesinde yoğun katılım ile gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" ve "Gençlik Haftası" faaliyetleri kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Yapılan gençlik yürüyüşüne ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencileri yoğun katılım sağladı.