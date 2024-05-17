Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Özkan, “Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 105’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi, kurtuluş meşalesinin Samsun’dan ateşlenerek Anadolu’nun her köşesine yayıldığı ve Cumhuriyeti’mizin kuruluşuna uzanan sürecin de başladığı tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk Gençlerine armağan etmesi son derece anlamlı ve gençlere duyulan güvenin de simgesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ve Gençlik Haftası'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.