Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Coşar, “Yapılan eserlerle ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Coşar yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimize sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yapılmasına imkan sağlayacak modern ve nitelikli Kamu Binalarımızın sayısı artıyor. Yapımına başlanılan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binamızın çalışmalarını yerinde inceledik. Eserlerimizle ilçemizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.