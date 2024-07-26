Kayseri Şehir Hastanesi'ne rahatsızlığı sebebiyle başvuran 71 yaşındaki hastanın doğru teşhis konmaması Yozgat Şehir Hastanesi personelini etkiledi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nden sonuç alamayan hasta nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayeti ile Yozgat Şehir Hastanesi’ne başvuruyor. Yaklaşık 10 gün yoğun Bakımda yatan hasta doktorların teşhisi ile verem olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan tetkikler ile beraber hasta ile ilgilenen birçok sağlık personeli ise hastalıktan etkileniyor. Yaklaşık 25 personelin yapılan tetkikler ile beraber 8 personele antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

Yaşanan olay üzerine Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, “71 yaşında erkek bir hasta. 15 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi’nde hastadan tespit alınıyor. Şikayetleri geçmeyen hasta yaklaşık 10 gün önce Yozgat Şehir Hastanesine başvuruyor. Hastanın ilk giriş şikayeti nefes darlığı, öksürük ve balgam. Hasta zatürre şikayeti üzerine yoğum bakıma yatırılıyor. Hasta Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı tarafından takibe alınıyor. 15 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi hastadan bir tetkik alımı yapıyor göğüs hastalıkları uzmanı hasta üzerinde verem dediğimiz bir olaydın şüpheleniyor. Bu tür protokollerde şöyle bir şey vardır sürüntüyü aldıktan sonra hastayı izole etmek ve takip etmek gerekir. Hem yatarak hem de yatış olmuyorsa ayaktan bir şekilde verem savaş dispanseri veya Göğüs Hastalıkları kendi şahsen hastayı takip etmesi gerekiyor ve izole ortamdan ayırmaması gerekiyor” dedi.

“YAKININA BİLGİ VERİLMEDİ”

Hasta yakınına hastalık hakkında bilgi verilmediğini belirten Kozan, “Kayseri Şehir Hastanesi’nden hasta yakınına bilgi verildiği söylendi fakat hasta yakınının böyle bir bilgi verilmediğini söyledi. Yozgat Şehir Hastanesine geldiğinde böyle bir bilgiyi söylemeden direk olarak yoğun bakıma yatırılıyor izole bir odada yatırılıyor. Hemşireler ve diğer personelimiz ne kadar kendilerini korumak için önleyici malzemeleri giyinseler de verem şüphesi ile takip edemiyorlar” şeklinde konuştu.

"8 PERSONEL TEDAVİ GÖRÜYOR”

Şirket çalışanları ve kamu personeli ile birlikte 25 kişinin temasta bulunduğunun altını çizen Kozan, “Biz bunlarla ilgili hepsiyle iş yeri hekimimiz ve şirketin işyeri hekimi ile birlikte bütün hepsine sürüntü alındı testler yapıldı. Bu teste çalışmasına engel durum oluşmuyor sadece olası bir temasın direk saptanan bir testtir. Bizim yaklaşık 8 kişinin direk teması olduğu düşünüldü ve bu 8 kişi antibiyotik tedavisi başlanıyor” ifadelerini kullandı.

“İNCELEME BAŞLATILDI”

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığını belirten Kozan, şu ifadeleri kullandı; “ Bu olayla ilgili bir inceleme başlattık bu inceleme sonucu da Kayseri Şehir Hastanesi’ne gerekli yazıları yazacağız ve hasta yakınlarına hukuki sürecini başlatacağız. Kayseri Şehir Hastanesi’nin yaptığı bir ihmalden dolayı ve hasta yakınının yaptığı bir ihmalden bizim çalışanlarımız etkilenmiş oldu. Bizlere Kayseri Şehir Hastanesi’nden gelen hastanın hiçbir şekilde izole edilsin bilgisi verilmedi. Hasta yakınlarına ne bir kağıt verilmiş, ne sözel olarak söylenmiş normalde Verem Savaş Dispanseri de bu hastanın yatışının olduğu anda Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak direk olarak Yozgat Şehir Hastanesine ulaşması gerekiyordu. Ve bu olay üzerine hiçbir ulaşan bilgi olmadı. Ulaşma sağlanamadığı için hastaya tabi ki izole edilmiş ve yoğun bakımda izole odalarında lakin bir verem şüphesi ile yaklaşmamışlar. Yaklaşık 8 kişinin direk teması olmuş. Kayseri Şehir Hastanesi’nin ve hasta yakınlarının ihmali söz konusu. Hasta üzerinde herhangi bir tetkik yapılıp ve tetkikin haber verilmesi gerekiyor. Çalışanlarımızla direk görüşme halindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntıları yok biz bunun inceleme dosyalarında Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazacağız bizi üzen bir durum oluştu. Çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”