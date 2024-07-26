Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat Şube Başkanlığı tarafından Kadın Kolları Toplantısı yapıldı.

TDV Yozgat Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında TDV kadın kolları üye ve gönüllülerin katıldığı istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, "Yaptığımız birbirinden güzel yardım faaliyetleri çok kıymetlidir. İnsanımız TDV Gönüllülerimizin mavi yeleğini gördükleri zaman kendilerini güvende ve huzurlu hissediyorlar. TDV Yozgat Şubesi olarak kadın gönüllülerimizle, hayırseverlerimizle yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılması planlanan projeler hakkında istişareler yapılırken, Müftü Gülden yapılan hizmetlerden dolayı TDV Yozgat Kadın Şube Başkanı Gülşah Nebioğulları ve gönüllü üyelere teşekkür etti.