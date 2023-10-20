Analar yüreğin yaktı dağladı

Her tarafı duman olan Filistin

Hainler silahı gece yağladı

Sana yanar insan olan Filistin

Her taraf seyirci bağrın yaralı

Arap ülkeleri olmaz oralı

Kudurmuş İsrail çiğner kuralı

Yıllar yılı olmuş talan Filistin

Çatışma iki bin on üç senesi

Gam deryası müminlerin sinesi

Misket bomba düşmüş yanar hanesi

Acıyla saçını yolan Filistin

Feryatlar yükseldi düştün telaşa

Viraneye döndün bir baştan başa

Gavurlar getirmek istiyor tuşa

Tomurcuk gülleri solan Filistin

Kimde arayacak bilmem dermanı

Zalimler kin kusar almış fermanı

Vakti geldi birleşmenin zamanı

Ölüsü meydanda kalan Filistin

Şehit olanların yatar cennette

Sağ kalanın çoğu başı cinnette

Şu eylül ayında kan kıyamette

Başın taştan taşa çalan Filistin

Kudurarak talan etti her yanı

Yıllarca uğraştı yordu her canı

Kurşunlara dizdi sabi sübyanı

Ölüsü meydanda kalan Filistin

Gece gündüz üzülerek dururum

Gücüm yetse Joe Biden'ı vururum

O hale gülersem beter olurum

Avrupa’nın sözü yalan Filistin

Felaket çok kolay söylerken dile

Amma hakikatte çekilmez çile

Alçak Amerika nedir bu çile

Türk’tür dertlerini bilen Filistin

Yas bağladı memleketin her yeri

Ortalık kan gölü ölüm mahşeri

Kudurdu köpekler yıllardan beri

Acıyla göz yaşı silen Filistin

Bak ki bu kaderin sana fendine

Kendi yurdun mezar oldu kendine

Ölülerle sakat bak iki bine

Ne zaman bitecek çilen Filistin

Âşık İdris duyar titrer azalar

Bu acıya destanları yazalar

Put peresin mezarını kazalar

Sinene yapıştı yılan Filistin