Analar yüreğin yaktı dağladı
Her tarafı duman olan Filistin
Hainler silahı gece yağladı
Sana yanar insan olan Filistin
Her taraf seyirci bağrın yaralı
Arap ülkeleri olmaz oralı
Kudurmuş İsrail çiğner kuralı
Yıllar yılı olmuş talan Filistin
Çatışma iki bin on üç senesi
Gam deryası müminlerin sinesi
Misket bomba düşmüş yanar hanesi
Acıyla saçını yolan Filistin
Feryatlar yükseldi düştün telaşa
Viraneye döndün bir baştan başa
Gavurlar getirmek istiyor tuşa
Tomurcuk gülleri solan Filistin
Kimde arayacak bilmem dermanı
Zalimler kin kusar almış fermanı
Vakti geldi birleşmenin zamanı
Ölüsü meydanda kalan Filistin
Şehit olanların yatar cennette
Sağ kalanın çoğu başı cinnette
Şu eylül ayında kan kıyamette
Başın taştan taşa çalan Filistin
Kudurarak talan etti her yanı
Yıllarca uğraştı yordu her canı
Kurşunlara dizdi sabi sübyanı
Ölüsü meydanda kalan Filistin
Gece gündüz üzülerek dururum
Gücüm yetse Joe Biden'ı vururum
O hale gülersem beter olurum
Avrupa’nın sözü yalan Filistin
Felaket çok kolay söylerken dile
Amma hakikatte çekilmez çile
Alçak Amerika nedir bu çile
Türk’tür dertlerini bilen Filistin
Yas bağladı memleketin her yeri
Ortalık kan gölü ölüm mahşeri
Kudurdu köpekler yıllardan beri
Acıyla göz yaşı silen Filistin
Bak ki bu kaderin sana fendine
Kendi yurdun mezar oldu kendine
Ölülerle sakat bak iki bine
Ne zaman bitecek çilen Filistin
Âşık İdris duyar titrer azalar
Bu acıya destanları yazalar
Put peresin mezarını kazalar
Sinene yapıştı yılan Filistin